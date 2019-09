CEO Dominique Leroy verlaat Proximus voor Nederlands telecombedrijf KPN TT

05 september 2019

18u07

Bron: Belga 20 Economie CEO Dominique Leroy vertrekt op 1 december 2019 bij Proximus en gaat daarna aan de slag bij het Nederlandse telecombedrijf KPN. Dat blijkt uit mededelingen van beide telecombedrijven.

Het vertrek is opvallend, want bij Proximus lopen moeilijke onderhandelingen over een herstructurering.

