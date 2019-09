CEO Dominique Leroy verlaat Proximus voor Nederlands telecombedrijf KPN, waar ze veel meer zal verdienen TT TTR

05 september 2019

18u07

Bron: Belga 140 Economie CEO Dominique Leroy vertrekt op 1 december 2019 bij Proximus en gaat daarna aan de slag bij het Nederlandse telecombedrijf KPN. Dat blijkt uit mededelingen van beide telecombedrijven. Het vertrek is opvallend, want bij Proximus lopen moeilijke onderhandelingen over een herstructurering. Leroy zal bij KPN veel meer verdienen. Uitgerekend vandaag raakte bekend dat bij een Proximus-toeleverancier 96 mensen collectief worden ontslagen als gevolg van het herstructureringsplan van Leroy.

Proximus maakte na de sluiting van de beurs bekend dat Leroy het bedrijf verlaat, “omdat haar een nieuwe opportuniteit in het buitenland werd aangeboden”, en dit ondanks de unanieme bereidheid van de raad van bestuur om haar mandaat als CEO te vernieuwen.

Nog geen minuut later blijkt dat buitenland niet zo ver te liggen. Leroy trekt naar Nederland, waar ze op 1 december CEO wordt van telecombedrijf KPN. Ze volgt er Maximo Ibarra op, die vertrekt bij de Nederlandse telecomreus. Leroy verlaat Proximus op een moment dat moeilijke onderhandelingen lopen over een herstructurering.

Uitgerekend vandaag raakte overigens bekend dat bij een Proximus-toeleverancier 96 mensen collectief worden ontslagen als gevolg van het herstructureringsplan van Dominique Leroy. IPG Contact Solutions heeft een call center heeft dat integraal voor Proximus werkt, maar Proximus verhuist het contract naar een lage-loonland.

Loonstijging

Dominique Leroy zal bij KPN een basissalaris van 935.000 euro krijgen, aangevuld met bonussen. Dat is een pak meer dan de 523.000 euro die ze vorig jaar bij Proximus kreeg als basisloon. Met bonussen erbij kwam Leroy vorig jaar aan 940.546 euro bij Proximus. Dat is relatief weinig in vergelijking met andere telecombedrijven, omdat de regering als hoofdaandeelhouder een loonplafond instelde. Haar voorganger bij KPN, Maximo Ibarra, verdiende vorig jaar inclusief bonus bijna 1,5 miljoen euro.

Opvolger

Het bedrijf, waar de Belgische staat meerderheidsaandeelhouder is, start de procedure voor de selectie van een nieuwe CEO. Leroy zal zich nog toeleggen op de finalisering van het begin dit jaar aangekondigde transformatieplan, aldus nog Proximus. De procedure om een opvolger te vinden voor Leroy wordt volgende week in gang gezet.

Leroy is sinds 2014 CEO bij Proximus, waar ze sinds 2011 aan de slag is. Daarvoor werkte ze 24 jaar voor Unilever. Duco Sickinghe, voorzitter van KPN en in België vooral bekend als voormalig topman van Telenet, roemt alvast haar “sterke strategische, operationele en communicatieve” vaardigheden. Leroy zelf zegt in het persbericht van KPN erg blij te zijn de nieuwe CEO van KPN te worden.

“Internationale ervaring”

“Hoewel ik erg aan Proximus gehecht ben, heb ik beslist om mijn mandaat als CEO niet te verlengen”, zegt Leroy. “Dit was een moeilijke beslissing, maar na rijp beraad heb ik beslist om van start te gaan bij een andere onderneming, het Nederlandse bedrijf KPN dat me aangeboden heeft om tegen eind dit jaar hun nieuwe CEO te worden.” De nieuwe job is een interessante functie, in een sector die Leroy “uiteraard goed kent”.

De CEO stelt dat ze om persoonlijke en familiale reden een hele loopbaan in België heeft uitgebouwd, maar dat ze verwacht had dat op een dag een internationale ervaring haar pad zou kruisen.

Leroy noemt Proximus in de boodschap “een geweldig bedrijf met een mooie toekomst, dat zich steeds beter weet aan te passen aan een veranderende wereld”. Ze somt ook enkele mijlpalen op uit haar zes jaar als CEO, zoals de naamsverandering van Belgacom naar Proximus, een terugkeer van opeenvolgende jaren van groei en het delen van het netwerk met Orange om 5G sneller te kunnen uitrollen.

Zoals eerder al in een persbericht werd aangekondigd, bevestigt Leroy dat het haar ambitie is om de onderhandelingen met de sociale partners over het herstructureringsplan dat in januari werd gelanceerd, voor haar vertrek af te sluiten. Daarnaast blijft ze aan de zijde van het personeel staan tot in december, “om de resultaten van 2019 af te leveren, het budget van volgend jaar voor te bereiden en diverse andere projecten af te werken”.

Minister De Backer prijst Leroy

Ontslagnemend minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld) prijst Dominique Leroy voor de “nieuwe commerciële dynamiek” waar ze bij Proximus voor heeft gezorgd en omdat ze het bedrijf op weg naar een digitale toekomst heeft gezet. Dat zegt De Backer in een reactie op het aangekondigd vertrek van Leroy.

“Het is nu aan de Raad van Bestuur om in alle onafhankelijkheid de juiste persoon te zoeken om Proximus verder voor te bereiden op de toekomst”, aldus nog de minister, die Leroy bedankt voor haar werk de voorbije jaren.

Frisse wind

“Als CEO en Telecomminister liepen onze belangen niet altijd gelijk”, zegt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld), die tot eind vorig jaar ook minister van Telecom was. “Zij kwam op voor haar bedrijf, terwijl ik als telecomminister uitdrukkelijk de kaart van de consument trok. Maar ik heb haar professionalisme en engagement altijd bijzonder gewaardeerd”.

De minister vindt ook dat Leroy de voorbije jaren bij Proximus een frisse wind heeft laten waaien én dat ze als vrouwelijke CEO is uitgegroeid tot een belangrijk rolmodel.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Proximus had liever gehad dat Leroy langer CEO was gebleven. Dat zegt voorzitter Stefaan De Clerck. Hij rekent erop dat Leroy de onderhandelingen over de in januari aangekondigde herstructurering nog kan afronden. “Ze blijft tot 1 december. Het is mijn vraag geweest dat ze dossiers zo maximaal mogelijk zou afronden. Het kan nog”, aldus De Clerck.

Leroy had in juli volgens De Clerck nog aan de raad van bestuur gezegd dat ze zou nadenken over haar toekomst. “Deze week is alles dan in een stroomversnelling gekomen”, zegt hij. “Ze heeft altijd gezegd dat ze nog in het buitenland wilde werken.”

Bij KPN wordt Leroy niet geconfronteerd met het loonplatform dat de Belgische overheid invoerde voor de top van Proximus. De Clerck ziet geen rechtstreeks verband. “We weten dat het een heikel punt is, maar ik durf niet zeggen dat het de oorzaak is”, luidt het.

Wat met het transformatieplan?

Bij de vakbonden kan Leroy op weinig begrip rekenen. De topvrouw lanceerde in januari van dit jaar immers een transformatieplan, waarover sinds juni moeizame onderhandelingen lopen. “Hoe moeten we nu verder?”, vraagt ACV-vakbondsman Ben Coremans zich af. “Wij blijven bezorgd over onze toekomst. Zij heeft het plan op tafel gelegd, maar nu is ze zelf weg”, zegt zijn ACOD-collega Bart Neyens.

“We zitten met meer vragen dan antwoorden. Is het nu het moment om zo’n beslissing te nemen? Zij heeft een plan gelanceerd, dat ze voorstelde als toekomstgericht, en nu vertrekt ze zelf. Dat vinden we raar”, zegt Coremans. “Ze gaat zich niet vol kunnen gooien op het overleg. Ze heeft al aangekondigd dat ze vertrekt, dan ben je in je hoofd al met andere dingen bezig.” Ook ACOD-vakbondsman Bart Neyens verwacht dat de onderhandelingen nu “op een laag pitje” zullen komen te staan. “Het zou raar zijn mocht ze haar transformatieplan nu nog snel willen afronden, terwijl ze niet weet wat de bedoelingen van haar opvolger zullen zijn”.