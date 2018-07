CEO Brussels Airlines stelt personeel gerust: "Onzekerheid is voor niets nodig" SVM

09 juli 2018

18u46

Bron: Belga 0 Economie "Het personeel van Brussels Airlines hoeft niet onzeker te zijn over de toekomst. Er zal hier niet onmiddellijk veel veranderen. En als er veranderingen zijn, dan zullen ze gradueel en op een respectvolle manier worden doorgevoerd." Dat was de boodschap van Christina Foerster, de CEO van Brussels Airlines, na een bijzondere ondernemingsraad bij de luchtvaartmaatschappij. "Nogmaals, er is geen geheim plan van afvloeiingen", trad Thorsten Dirks, de CEO van de Eurowings Group, haar bij.

De vakbonden en het personeel werden vandaag verder ingelicht over de integratie van Brussels Airlines in de Eurowings Group, een onderdeel van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa. Er werd bevestigd dat Brussel het competentiecentrum wordt van alle langeafstandsvluchten van de Eurowings Group. "Dat zijn de sterktes van Brussels Airlines: de lange afstand, Afrika en België", aldus Foerster. Eurowings heeft zelf geen enkele ervaring met intercontinentale vluchten, de reden dat Brussels Airlines sinds april vluchten richting Noord-Amerika uitvoert voor het zusterbedrijf vanuit Düsseldorf.

Synergieën

Aan de andere kant zal Eurowings vanuit Keulen alle korte vluchten voor de groep gaan aansturen, dus ook die van Brussels Airlines. "Het gaat om een commerciële aansturing, niet om een operationele", benadrukt Dirks. Het is dus niet zo dat er vanuit Zaventem geen korteafstandsvluchten meer zullen opstijgen of dat alle personeel dat op de korte afstand werkt naar Keulen moet verhuizen en omgekeerd.

De integratie moet wel synergieën opleveren. Die zullen niet zozeer de operationele functies (piloten, cabinepersoneel, technici ...) treffen, maar mogelijk wel de ondersteunende diensten. Maar of dat zal gebeuren en in welke mate is nog niet duidelijk.

"Geduld nodig"

"Ik weet dat de vakbonden graag aantallen willen en dat toont ook dat ze met de mensen begaan zijn, maar ik kan alleen maar zeggen dat ze geduld moeten hebben", aldus Dirks. "We hebben nu een strategie opgesteld, die moet nog worden vertaald in een businessplan. Pas dan volgen cijfers en aantallen."

Er is in elk geval geen geheim plan om er in één klap met de botte bijl door te gaan, benadrukken beide toplui in koor. "We zijn een zorgzaam bedrijf. Als er veranderingen komen, dan zullen die op een respectvolle manier gebeuren", aldus Foerster. Een eventuele impact zal ook niet volledig op Belgische of Duitse schouders terechtkomen. "De lasten zullen worden verdeeld tussen Brussel en Keulen."

Aan het merk Brussels Airlines wordt er zeker dit jaar nog niet getornd. Op het Afrika-netwerk lijkt het merk ook op iets langere termijn veilig, vanwege de naambekendheid van Brussels Airlines op het Afrikaanse continent. Maar anders is het op de korteafstandsvluchten. "Brussels Airlines is geen pan-Europees merk en dat hebben we nodig op het Europese netwerk", besluit Dirks. Al voegt hij toe dat minstens dit jaar nog alles blijft zoals het is, en dat ook een eventuele rebranding naar Eurowings geleidelijk aan zou gebeuren.