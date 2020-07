CEO Arnaud Feist: “Brussels Airport heeft Brussels Airlines nodig” LH

07 juli 2020

13u52

Bron: Belga 0 Economie Het is belangrijk dat de toekomst van Brussels Airlines veilig wordt gesteld. Dat heeft Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, vandaag gezegd in de Kamer. "We hebben nood aan een sterke home carrier binnen een grote alliantie", benadrukte hij.

In een hoorzitting in de commissie Mobiliteit kwamen dinsdag onder anderen Arnaud Feist en Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, aan het woord over de toekomst van de luchthaven van Zaventem in de nasleep van de coronacrisis. Feist hamerde er op verschillende aspecten die op korte termijn van belang zijn. Een daarvan is een sterk Brussels Airlines.

"Brussels Airport is sterk verbonden met Brussels Airlines, dat goed is voor 40 procent van ons verkeer", zei Feist. "Onze luchthaven als hub voor Brussels Airlines binnen een sterke alliantie (de Star Alliance, red.) moet worden veiliggesteld." Een scenario zoals bij de failliete voorganger Sabena moet daarbij vermeden worden. "We hebben toen heel wat verkeer verloren, heel wat mensen hebben hun baan verloren en het intercontinentale netwerk van Brussels Airport werd tot bijna niets herleid.”

Overheidssteun

Momenteel onderhandelt Lufthansa, de Duitse moedermaatschappij van Brussels Airlines, met de federale regering over enkele honderden miljoenen overheidssteun. Die gesprekken stonden de voorbije weken op een laag pitje, maar gaan deze week weer verder nu in Duitsland de staatssteun voor Lufthansa rond is, zei Dieter Vranckx. Lufthansa bereikte overigens ook al in Oostenrijk en Zwitserland akkoorden over steun voor dochters Austrian Airlines en Swiss.

"Nu er akkoorden zijn met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zal er sterk gekeken worden naar elkaar en ook naar die akkoorden", aldus Vranckx. "Als een vierde akkoord enorm sterk zou afwijken van de drie bestaande akkoorden, dan leidt dat natuurlijk tot spanningen, niet alleen tussen de partijen, maar ook verschillende landen.”

De topman van Brussels Airlines hoopt echter "op flexibiliteit langs beide kanten van de tafel, zodat we deze week de gesprekken kunnen afsluiten". "En dat is echt belangrijk. (...) Onze cash is niet oneindig." Het is "geen kwestie van maanden maar van weken", benadrukte Vranckx.

Lees ook: REPORTAGE. Bang dat de maskers vallen: zo voelt het om met 180 passagiers van Brussel naar Rome te vliegen (+)