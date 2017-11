CD&V: "Geen nood aan parlementaire commissie voor Paradise Papers" SVM

16u32

Bron: Belga 0 BELGA Roel Deseyn (l) naast Luk Van Biesen (Open Vld). Economie Er is geen nood aan een parlementaire onderzoekscommissie naar de onthullingen in de Paradise Papers. Dat zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. "De Paradise Papers moeten absoluut een politiek vervolg kennen, maar laten we eerst de 130 aanbevelingen van de commissie naar de Panama Papers integraal uitvoeren. Straffere teksten hoeven echt niet", klinkt het.

Naar aanleiding van nieuwe onthullingen over belastingontduiking -dit keer op offshore-paradijs Bermuda- vroegen oppositiepartijen sp.a, PVDA en Ecolo-Groen om de bijzondere Kamercommissie te laten voortwerken. Die was na de eerdere onthullingen in de Panama Papers op poten gezet. De aanbevelingen in het rapport van die commissie zijn ruim onvoldoende, vinden zij.

CD&V-Kamerlid Deseyn is het daar niet mee eens. "Zij die smalend over een te weinig ambitieus rapport spreken, proberen zich een geweten aan te praten", zegt hij. Deseyn vindt dat de meer dan 130 aanbevelingen in het rapport van de Panamacommissie eerst integraal moeten worden uitgevoerd. "Men kan er niet smalend om doen: ze bieden alle handvaten om in de toekomst beter te doen", vindt hij.

"Geen tijdelijke uitverkoop"

Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) krijgt goeie raad mee. "Wie de ambitie heeft om de schuldgraad onder de 100 procent te krijgen, zal zich niet tevreden kunnen stellen met een tijdelijke uitverkoop. Structurele maatregelen die focussen op fraudebestrijding en zo tot reële bijdragen van de meest vermogende groepen komen, zijn een noodzaak", klinkt het.

Deseyn vindt wel dat de Belgische politiek "zeker niet berustend" is geweest. Hij verwijst onder meer naar de strengere Kaaimantaks en de automatische uitwisseling van bankgegevens. "Er moet wel nog veel meer gebeuren", klinkt het. Hij pleit onder meer voor een soort comité F., dat -naar analogie met de comités P. en I.- aan het parlement rapporteert over fiscale interpretaties en toegestane kwalificaties via de rulingcommissie.