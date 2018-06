CD&V en N-VA kibbelen over brugpensioen Carrefour: "Het is de partij van Kris Peeters die dit blijft toelaten" SVM TT

13 juni 2018

07u53

Bron: Belga, VRT 1071 Economie De vakbonden en de directie van Carrefour België zijn een compromisvoorstel overeengekomen: werknemers zullen op 56 jaar op SWT (het vroegere brugpensioen) kunnen gaan. Maar N-VA vraagt die mogelijkheid niet toe te laten. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) schuiven ondertussen de hete aardappel naar elkaar door.

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij 1.233 jobs in België bedreigd waren. Daarover werd nu een compromis bereikt tussen bonden en directie.

Brugpensioen op 56 jaar

Werknemers zullen kunnen kiezen voor SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) op 56 jaar. Dat kan voor een bedrijf in herstructurering, maar moet wel groen licht krijgen van de federale overheidsdienst Werk. "Mensen zijn niet verplicht om te kiezen voor SWT op 56 jaar. Carrefour heeft wel veel oudere werknemers", aldus Kristel Vandamme van de christelijke vakbond.

Carrefour zal bovenop de RVA-premie nog een premie betalen. Werknemers zullen, aldus de LBC, op die manier nog zowat zeventig procent van hun nettoloon overhouden.

Peeters: "Gewesten moeten advies geven"

Het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat niet alleen de federale overheidsdienst Werk groen licht moet geven voor herstructureringsdossiers met SWT of brugpensioen vanaf 56 jaar. Sinds de zesde staatshervorming moeten ook de betrokken regio's een bindend advies leveren. Aangezien Carrefour actief is zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel, is een bindend advies van de drie gewesten nodig.

Bovendien: ook wie op #SWT gaat, blijft aangepast beschikbaar voor arbeidsmarkt tot 61 jaar. Ook daar zijn het de regio’s die bevoegd zijn om hen te activeren. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Die gewesten moeten ook instaan voor activering van de bruggepensioneerden. Die moeten immers beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 61 of 62 jaar, zo merkt het kabinet van minister Kris Peeters nog op.

"Niet bevoegd voor SWT"

Peeters verwijst dus zo naar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die echter een ander geluid laat horen. Hij ontkent dat het gewest bevoegd is voor SWT. "We zijn enkel bevoegd voor het outplacement dat Carrefour zou aabieden. Niet voor het brugpensioen", klinkt het. "Maar als Peeters de bevoegdheid niet wil, willen wij dat wel voor hem doen in het kader van de volgende staatshervorming", merkt Muyters nog fijntjes op.

Deelstaten geven enkel advies over de outplacement, niet over SWT en rest ontslagregeling. Dat advies kan je dus verwachten.

Maar als je af wil van je bevoegdheden, @peeters_kris1: ik ben steeds bereid om over te nemen! https://t.co/9EyWuHNbor Philippe Muyters(@ philippemuyters) link

"Pas die wet toch aan"

Minister Muyters reageerde op Radio 1 dat hij wat hem betreft niet aan het kibbelen is. "We moeten eens goed kijken naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ik ben bevoegd om te oordelen over de outplacementvoorstellen, maar het is en blijft de federale minister (Kris Peeters, red.) die beslist of SWT wordt toegestaan of niet. Ik heb daar geen advies op uit te brengen en al zeker geen beslissing over te nemen."

Muyters zegt met zijn partij N-VA voorstander te zijn om de SWT-wet aan te passen, zodat brugpensioen op 56 niet meer mogelijk is. "Officieel moeten ze 'aangepast beschikbaar' zijn, maar in de praktijk zijn ze heel moeilijk te motiveren omdat ze nog meer dan 70 procent van hun loon krijgen. Je kan die mensen dan ook niet kwalijk nemen dat ze in een stelsel stappen dat nog bestaat."

Op de vraag waarom de wet nog bestaat, terwijl N-VA zowel in Vlaanderen als federaal de grootste meerderheidspartij is, zegt Muyters dat er "in de regering geen meerderheid is om die aanpassing te doen". "Dat staat niet in het regeerprogramma, en het is de partij van Kris Peeters die dit blijft bewaren."

Ik kibbel niet over #SWT, ik volg gewoon de wet zoals die vandaag bestaat. Ik ben geen fan van die wet, maar ík kan hem niet wijzigen.



En nu naar #Puurs voor een bedrijfsbezoek 😬😉 Philippe Muyters(@ philippemuyters) link

Totaal verkeerd signaal

De N-VA spreekt van een "totaal verkeerd signaal" indien mensen op 56 op brugpensioen zouden kunnen gaan en roept Peeters op de aanvraag van Carrefour niet goed te keuren. Volgens N-VA-Kamerlid Jan Spooren zou brugpensioen op 56 jaar een "uitholling" betekenen van het regeringsbeleid om de strijd aan te gaan tegen de vele openstaande vacatures en de nood om langer te werken. "Dit zou een oneigenlijk gebruik zijn van een beleid dat wordt afgebouwd. We roepen de minister op dit niet goed te keuren."

De Croo: "Stop met hete aardappel door te schuiven"

Viceminister Alexander De Croo reageerde in De Ochtend op het gekibbel tussen Peeters en Muyters. "Ze moeten stoppen met de hete aardappel naar elkaar door te schuiven en samenwerken om die mensen aan een nieuwe job te helpen. Die mensen hebben er ook niet voor gekozen om op 56 jaar op pensioen te gaan."

"Wie in SWT zit, wordt verwacht zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt, dus het zou goed zijn als Muyters een instructie geeft aan de VDAB om die mensen bijzonder goed op te volgen en naar een job te leiden. Het is een keuze van Muyters om hen in SWT te zetten of niet. Ik ben niet overtuigd dat SWT bij Carrefour nodig is, maar dat is de individuele keuze van minister Peeters", aldus De Croo.