Catalaanse economie groeit sneller dan Spaanse KVDS

23 maart 2018

15u34

Bron: Belga 0 Economie De Catalaanse economie is in 2017 met 3,3 procent gegroeid. De deelstaat doet zo beter dan Spanje zelf. Voor het volledige land staat een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent in de tabellen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Spaanse statistiekdienst.

Ondanks de politieke crisis die volgde op het onafhankelijkheidsreferendum en de onrust hierover in economische middens deed Catalonië het in het volledige jaar dus beter dan het nationale gemiddelde. De regio Madrid, die net als Catalonië goed is voor zowat een vijfde van de Spaanse economie, groeide met 3,4 procent. Koploper is Aragon met een stijging van 3,6%.

Onzekerheid

In het najaar woog alleszins de politieke onzekerheid. De vele demonstraties en onzekerheden schrokken toeristen, investeerders en consumenten af. Zowat 3.200 bedrijven vroegen in het vierde kwartaal de overplaatsing van hun sociale zetel vanuit Catalonië naar andere delen van Spanje aan - het finale cijfer is nog niet bekend.

Catalonië is een van de rijkste regio's van het land. Alleen Madrid, Baskenland en Navarra hebben een hoger bbp per inwoner. Extremadura, in het westen van Spanje, staat helemaal onderaan de lijst.