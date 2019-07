Carrières bij Deutsche Bank abrupt gefnuikt na massaontslag: veel tranen en een witte enveloppe Karen Van Eyken

09 juli 2019

18u23

Bron: Reuters, Die Welt 0 Economie Zondag kondigde Deutsche Bank een zware herstructurering met 18.000 ontslagen aan. Nog geen 24 uur later moesten de getroffen werknemers in Londen, New York en elders hun boeltje pakken. Met betraande gezichten en een witte enveloppe in de hand stonden ze in geen tijd aan de deur. Een massaontslag als nietsontziende wervelwind.

CEO Christian Sewing bevestigde zondag dat de bank zich zal terugtrekken uit de aandelenhandel en andere riskante handelsactiviteiten en dat liet zich een dag later meteen voelen op de werkvloer. Hele afdelingen gingen op de schop.

Het was dan ook een ontnuchterend begin van de week voor velen bij Deutsche Bank. De ontslaggolf ging van start in Azië, meer bepaald in Tokio en Hongkong. Daar werden de ontslagen werknemers op maandagmorgen na een gesprek met iemand van HR meteen naar de uitgang geëscorteerd, zo meldt Reuters.

Ze verlieten het gebouw met een grote, witte enveloppe met daarop het logo van Deutsche bank. Daarin zaten de documenten in verband met de afwikkeling van hun ontslag. Ze omhelsden elkaar en stapten met bedrukte - en soms betraande - gezichten in een taxi.

“Het wordt moeilijk”

“Ze overhandigen je de documenten en wat later sta je op straat”, vertelde een onthutste trader aan Reuters. “Het zal moeilijk worden om een gelijkaardige job te vinden, maar ik moet het aanvaarden.”

Enkele uren later een zelfde beeld in Londen. Traders kregen er van hun werkgever te horen dat ze nog tot de middag tijd hadden om hun bureaus leeg te maken. Daarna zouden de toegangsbadges niet meer functioneren, klonk het. En ook daar dezelfde witte enveloppen. “Ik kreeg vanmorgen het nieuws dat ik ontslagen werd. Eerst was er een korte meeting en dat was het dan”, onthulde een IT-medewerker.

En vervolgens speelde zich hetzelfde scenario af in New York. Ook de kantoren in Sydney en Singapore zijn getroffen.

De grootste bank van Duitsland verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers en hoge boetes voor wantoestanden uit het verleden. Recentelijk liepen gesprekken over een samengaan met Commerzbank, een andere Duitse bank die het moeilijk heeft, op niets uit.

Eind maart had Deutsche Bank bijna 91.500 voltijdse werknemers wereldwijd, waaronder een goede 41.500 in Duitsland. Het bedrijf is ook in ons land actief met een retailbank. Maar de herstructurering zal geen impact hebben op de Belgische activiteiten, verzekert Deutsche Bank België.