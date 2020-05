Carrefour verlaagt opnieuw prijs duizend producten SPS

26 mei 2020

12u49

Bron: Belga 1 Economie Carrefour verlaagt tijdelijk de prijzen van 1.000 producten in ons land. De prijsverlaging gaat morgen in en geldt tot eind juni. In november lanceerde de keten ook al een tijdelijke prijsverlaging op 1.000 producten.

De prijsverlaging geldt zowel voor Carrefour-producten als voor nationale merken. Er zijn meer productcategorieën opgenomen dan tijdens de actie van vorig jaar, klinkt het. De keten zegt met de actie de koopkracht van de klanten te willen verbeteren.

Vorige week nog maakte het Prijzenobservatorium bekend dat de coronacrisis winkelen wel degelijk duurder heeft gemaakt. Dat komt vooral omdat promoties verboden waren. Een verbod dat intussen weer is opgeheven. "We hebben de prijzen nooit bewust verhoogd", aldus een woordvoerder van Carrefour. "Intussen ligt het prijsniveau bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis".

Carrefour hoopt natuurlijk met de actie ook meer klanten over de vloer te krijgen. Het marktaandeel van de Franse retailer in ons land gaat "in stijgende lijn", aldus nog de woordvoerder.

