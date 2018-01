Carrefour schrapt 2.400 banen in Frankrijk, ook vrees voor ontslagen in België Donderdag bijzondere ondernemingsraad in België Redactie

23 januari 2018

09u29 0 Economie De Franse supermarktketen Carrefour heeft dinsdag zijn toekomstplannen uit de doeken gedaan. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs.

Vandaag kondigde de nieuwe CEO van Carrefour, Alexandre Brompard, de contouren van zijn toekomstplannen 'Carrefour 2022' aan. De groep wil tegen 2020 voor 2 miljard euro aan kostenbesparingen doorvoeren. Dat moet onder meer komen van een vereenvoudigde organisatie en meer samenwerking met externe partners. Tegelijk zullen vanaf 2018 2 miljard euro aan investeringen volgen.

Die nieuwe toekomstplannen komen er na een tegenvallend 2017. Hoewel de jaaromzet die vorige week werd bekend gemaakt met 88,2 miljard euro ongeveer 3 procent hoger lag dan in 2016, werden de verwachtingen voor de operationele winst meteen getemperd. Die zou op 2 miljard euro moeten uitkomen, maar liefst 15 procent lager dan het jaar voordien en dus nóg lager dan de voorspelde 12 procent.

Donderdag staat een speciale ondernemingsraad gepland voor België

Brompard wil dat zijn bedrijf de "voortrekker van de voedingstransitie" wordt, laat hij weten in een persbericht. "Om dit te bereiken en een winnende dynamiek terug te vinden, moeten we ons model vernieuwen, onze organisatie vereenvoudigen en ons openstellen voor partnerschappen", aldus de CEO.

In de communicatie over de plannen onderstreept Carrefour meermaals dat het wil inzetten op een "voedseltransitie". Zo moeten tegen 2022 1 miljoen extra klanten voor verse voeding gevonden worden in Frankrijk. Een derde van de omzet uit voeding moet van producten onder het eigen 'Carrefour'-merk komen en het bio-segment moet 5 miljard euro omzet draaien in 2022.

Carrefour wil de komende vijf jaar 2.000 buurtwinkels openen in grote steden, maar zal het daarnaast inzetten op het digitale. Tegen 2022 moet e-commerce in voeding goed zijn voor 5 miljard euro omzet. Er is ook sprake van investeringen in digitalisering van 2,8 miljard euro tegen 2022.

Ook in België banen op de tocht?

Over België werd er nog niets gezegd, maar Carrefour spreekt wel van "een rationalisering van de hoofdzetels in alle landen". Donderdag staat een speciale ondernemingsraad gepland in ons land. Daar zal duidelijk worden welke plannen CEO Brompard heeft voor de Belgische tak. Ook voor ons land wordt er gevreesd voor banenverlies. Zo nam de omzet van de Belgische winkels vorig jaar slechts met 0,3 procent toe op vergelijkbare basis, de zwakste prestatie van de Europese landen.