Carglass deels in Amerikaanse handen SI

19u12

Bron: Belga 0 Hollandse Hoogte Economie De Amerikaanse investeringsmaatschappij Clayton, Dubilier & Rice is exclusieve onderhandelingen gestart met D'Ieteren om een belang van 40% te kopen in Belron, de autoglasdivisie van de Belgische groep. Dat meldt D'Ieteren in een persbericht. Belron is het moederbedrijf van Carglass.

Volgens de voorgestelde overeenkomst zouden D'Ieteren en het management de resterende 60% van het eigendomsbelang in de onderneming behouden. De deal waardeert Belron op 3 miljard euro.

In mei had D'Ieteren al laten verstaan dat het op zoek was naar een minderheidsaandeelhouder voor Belron. De keuze zou onder meer gebaseerd worden op de "compatibiliteit met de bedrijfscultuur van Belron, de afstemming op zijn langetermijnvisie en de financiële voorwaarden van het partnerschap", luidde het.

Met een omzet van iets meer dan 3,3 miljard euro in 2016 is Belron de grootste divisie binnen D'Ieteren. Belron is actief in meer dan 30 landen wereldwijd en stelt het iets meer dan 25.000 mensen tewerk. In Europa opereert Belron onder de merknaam Carglass.