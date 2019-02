Canadese cryptobeurs is miljoenen euro’s kwijt nadat man met enige wachtwoord sterft kg

04 februari 2019

15u56

Bron: Coindesk, Gizmodo 0 Economie De Canadese cryptobeurs QuadrigaCX maakt bekend dat het miljoenen euro’s aan cryptomunten kwijt heeft gespeeld, nu de dertigjarige oprichter van het bedrijf gestorven is. De man had als enige het wachtwoord tot het virtuele geld.

Op QuadrigaCX kunnen klanten cryptogeld kopen, zoals bitcoin, litecoin of ether. De Canadese crypto-exchange heeft zo’n 1150.000 klanten die samen al ettelijke miljoenen investeerden in het virtuele geld. Het grootste deel van dat geld wordt bewaard in een zogenaamde ‘cold wallet’, een virtuele portefeuille die offline wordt bewaard, bijvoorbeeld op een usb-stick. In het geval van QuadrigaCX was dat een laptop van oprichter en eigenaar Gerry Cotton (30). Hij alleen was verantwoordelijk voor het beheer van die portefeuille.

Wachtwoord

En daar wringt het schoentje: Cotten is onverwacht overleden aan de gevolgen van de ziekte van Crohn toen hij op reis was in India. Hij was echter de enige die het wachtwoord van de portefeuille kende, vertelt zijn weduwe Jennifer Robertson. Daarmee liggen miljoenen euro’s buiten handbereik, aangezien niemand anders in het bedrijf nu aan het geld kan.



De weduwe schakelde al enkele specialisten in om de toestellen en accounts van Cotten te kraken. De kans dat ze daarin slagen, wordt echter steeds kleiner. Zo slaagden de experten er al wel in zowel het professionele als het persoonlijke e-mailaccount van Cotten te hacken, maar dat leverde alvast geen wachtwoord op.

166 miljoen

QuadrigaCX heeft nu een tijdelijke bescherming aangevraagd bij een Canadese rechter omdat het zijn klanten niet kan uitbetalen. In een verklaring laat weduwe Robertson weten dat het bedrijf over ongeveer 166 miljoen euro aan tegoeden beschikt, bericht Coindesk.



Daarvan bestaat ongeveer 120 miljoen euro uit cryptomunten, en 46 miljoen euro uit conventioneel geld. Een deel van dat geld is wel nog beschikbaar in de zogenaamde ‘hot wallets’, de virtuele portefeuilles die wél verbonden zijn met het internet en gebruikt werden voor transacties. Het is niet bekend hoeveel van het geld zo nog kan gerecupereerd worden.