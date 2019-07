Callebaut bouwt fabriek in India: goed voor 30.000 ton chocolade per jaar SWA

24 juli 2019

04u52 0 Economie In geen enkel ander werelddeel stijgt de vraag naar chocolade zo snel als in Azië. De Zwitsers-Belgische wereldleider in chocolade Barry Callebaut is begonnen aan de bouw van een fabriek in de buurt van Mumbai in India. Er zal ruim 30.000 ton per jaar van de band rollen.

In totaal maakt Barry Callebaut ruim 2 miljoen ton chocolade per jaar. Dat is ruwweg een kwart van alle chocolade ter wereld. Door de historische wortels van het bedrijf wordt de helft daarvan in Europa gemaakt en de helft van die Europese productie gebeurt in België. De grootste fabriek staat in Wieze, een Oost-Vlaams dorpje naast de Dender. Maar de grootste groeipool is Azië. Het verkochte volume groeit er veel sneller dan in de rest van de wereld. Dan klinkt het logisch om een tandje bij te steken in India.

100 gram per persoon

De vraag zit dan wel in de lift, de consumptie per inwoner is bescheiden vergeleken met de twee thuislanden. “Belgen eten gemiddeld een kleine 6 kilo chocolade per jaar”, zegt woordvoerder Korneel Warlop. “Chinezen en Indiërs ongeveer 100 gram. Als dat dit jaar stijgt naar 200 gram hebben we een probleem: dan is er niet eens genoeg cacao in de wereld.”

Ook een pak andere bedrijven zien hun omzet snel stijgen dankzij de opkomende middenklasse in de grootste landen van Azië. In China en India wonen telkens 1,4 miljard mensen, en zij verdienen beter hun brood dan pakweg 10 jaar geleden. “Ze komen meer in contact met buitenlandse merken en shoppen ook vaak op buitenlandse webshops”, zegt Ben De Schryver, voorzitter van de Aziatische afdeling van Barry Callebaut.

Smaak te pakken

Nu Azië de smaak van chocolade te pakken heeft, liggen de kansen voor het grijpen. “Roomijs is de belangrijkste toepassing in China. Maar Chinezen eten chocolade ook steeds vaker op andere manieren: bij de bakker, of verwerkt in lokale gerechten.”

Dat laatste is misschien wel de sleutel tot echt succes. Als de grootste landen ter wereld een nieuw ingrediënt toestaan in hun eigen keuken, vallen er in India en China gouden bergen te verdienen. “Ook het potentieel voor chocolade op Indiase feestdagen is immens. Vroeger kozen Indiërs voor het snoepgoed dat ze kennen uit hun eigen tradities. Maar chocolade is aantrekkelijk daarvoor door de lange houdbaarheid en de hygiëne.”