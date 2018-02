Busbouwer Van Hool krijgt "grootste Europese order ooit voor waterstofbussen" HR WAE

28 februari 2018

12u00

Bron: Belga, eigen berichtgeving 30 Economie Busbouwer Van Hool mag veertig waterstofbussen bouwen voor de Duitse markt. "Het grootste order ooit voor waterstofbussen in Europa", claimt Van Hool woensdag in een persbericht. De bussen zullen van de band rollen in de fabriek in Koningshooikt.

Dertig waterstofbussen zijn bestemd voor Keulen en tien voor Wuppertal. Ze hebben 29 zitplaatsen en 46 (Keulen) of 49 (Wuppertal) staanplaatsen. De eerste bussen zullen in de lente van 2019 klaar zijn. "Waterstofbussen zijn voertuigen met een hoge toegevoegde waarde en die zijn van wezenlijk belang voor de productie-eenheid in Koningshooikt", aldus Filip Van Hool, de topman van Van Hool. Een waterstofbus kost 3,5 keer meer dan een reguliere bus, maar stoot tijdens het rijden geen schadelijke stoffen uit.

350 kilometer

"In gans Europa maken Openbare Vervoersmaatschappijen hard werk van de ‘vergroening’ van hun bus-vloot. Het stemt ons tevreden dat de Duitse stad Keulen, die reeds sedert mei 2014 twee Van Hool waterstofbussen in dienst heeft, een bijzonder positief gevolg geeft aan die opgedane ervaring. Zij behoren tot de milieuvriendelijkste voertuigen in het openbaar vervoer en zijn veel stiller dan conventionele stadsbussen”, zegt Filip Van Hool. Dankzij de hybride aandrijving zullen de bussen, met een tankinhoud van 38,2 kg waterstof aan boord, een volledige dagtaak van de geplande 350 km kunnen uitvoeren. De brandstofcellen vormen samen met de lithium batterijen en de elektromotoren, de basis van de aandrijving. De aandrijving van de bus is volledig elektrisch.