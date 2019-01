Burger King deelt geniale steek uit aan McDonald’s nadat hamburgerketen copyright op ‘Big Mac’ verliest TT

31 januari 2019

21u39

Bron: Expressen.se 0 Economie Hamburgerketen McDonald's verloor onlangs het copyright op de term ‘Big Mac’. Daardoor mag eender wie in Europa de naam van de bekende hamburger gebruiken, en dat moesten ze een Burger King-filiaal in Stockholm geen twee keer vertellen.

Met hamburgers als “Als een Big Mac, maar dan echt groot”, “Een soort van Big Mac, maar sappiger en lekkerder” en “Groot Bic Mac-achtig, maar uiteraard vuurgegrild” speelde het Zweedse filiaal van rivaal Burger King geniaal in op het nieuws. De ludieke stunt waarbij het volledige hamburgermenu van naam veranderde was bedacht door het reclamebureau Ingo in Stockholm.

McDonald's verloor eerder deze maand een rechtszaak tegen de Ierse keten Supermac’s waarin het aanvoerde dat enkel de Amerikaanse hamburgerketen het recht had de naam Big Mac te gebruiken omdat die het copyright had geregistreerd. Maar het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom vond dat McDonald's in de vijf jaren voorafgaand aan de rechtszaak niet voldoende het gebruik van het woord Big Mac had aangetoond. McDonald’s had het Europese alleenrecht op de naam Big Mac al sinds 1996 in zijn bezit.

Supermac's had aangeklaagd dat het niet kon uitbreiden buiten Ierland doordat McDonald’s de plannen restaurants te openen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU, tegenhield. De hamburgerketen verkoopt zelf geen Big Macs, maar McDonald's vond het woord ‘Mac’ in de naam van de concurrent al een schending van zijn copyright.