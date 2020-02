Burger King breidt imperium uit met ruim duizend nieuwe vestigingen HR

10 februari 2020

15u03

Bron: ANP 0 Economie Burger King heeft vorig jaar ruim duizend nieuwe vestigingen aan zijn fastfoodimperium toegevoegd. Daarmee wist de Amerikaanse burgerketen zijn opbrengsten bij restaurants die langer dan een jaar open waren, op te voeren vergeleken met 2018.

In het afgelopen jaar telde Burger King zo'n 1342 vestigingen meer. Dat was de snelste groei in de laatste twintig jaar.

Met andere restaurants als caféformule Tim Hortons en kipketen Popeyes telde het moederconcern Restaurant Brands in totaal 27.000 geopende filialen eind 2019. Uitbreiding van het restaurantnetwerk is waar Restaurant Brands zich ook op de lange termijn op richt. De onderneming wil zich als “de meeste geliefde eetplek” ter wereld laten gelden. Over een decennium moet het aantal filialen tot 40.000 groeien.

Burger King groeide in het vierde kwartaal op vergelijkbare basis met 2,8 procent. Dat was wel wat gematigder dan een kwartaal daarvoor. Toen zette de fastfoodketen zijn veganistische Impossible Whopper op de kaart. Alle vestigingen van Restaurant Brands bij elkaar voerden de verkopen op met ruim 8 procent tot 34 miljard dollar.