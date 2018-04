Bulgarije wordt "zonder twijfel" volgende euroland TT

"Bulgarije zal het volgende lid van de eurozone worden. Daarover bestaat geen twijfel". Dat heeft eurocommissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici gezegd op een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden in Sofia. Maar de toetreding moet "methodisch" en "zonder overhaasting" voorbereid worden, voegde hij eraan toe.

Bulgarije is momenteel roterend voorzitter van de Europese ministerraden en grijpt die gelegenheid aan om zijn ambities naar het voorplan te tillen. Gisteren kondigde de regering aan dat ze binnen een jaar in de procedure voor toetreding tot de eurozone wil stappen.

Voor Moscovici lijdt het geen twijfel dat Bulgarije het volgende euroland wordt. Wel waarschuwt hij voor overhaasting. "Een toetreding tot de euro moet een verrijking zijn, geen shock", zei hij. Op de Bulgaarse televisie maakte de Fransman de vergelijking met Griekenland, dat "misschien te vroeg" en "zonder voldoende voorbereiding" toetrad tot de muntunie.

De procedure start met de toetreding tot ERM II. Dat is een soort wachtkamer waarin het land moet bewijzen dat het aan alle voorwaarden voldoet om over te schakelen op de euro. Zo moet de wisselkoers van de nationale munt binnen een bepaalde vork gehouden worden en moeten de openbare financiën op orde blijven. Op dit ogenblik zit enkel Denemarken in de ERM II.

Bulgarije is sinds 2007 lid van de Europese Unie. Het zou het twintigste EU-land zijn dat de euro zou gebruiken. Het land behoort tot de armste van de club, maar voert wel een rigoureus begrotingsbeleid. Bulgarije had vorig jaar een begrotingsoverschot van 0,9 procent van het bbp en een staatsschuld van slechts 29 procent.

Alle EU-landen zijn in principe verplicht de euro in te voeren. Enkel het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden (de facto) hebben een uitzonderingspositie gekregen.