Bulgaarse truckers krijgen schadevergoeding van 236.000 euro: “Beslissende stap in strijd tegen sociale dumping” TT

18 oktober 2018

15u47

Bron: Belga 0 Economie Zeven Bulgaarse truckers die een procedure wegens sociale dumping hadden aangespannen, hebben van de arbeidsrechtbank in Hasselt gelijk gekregen. Ze hadden klacht ingediend tegen hun opdrachtgever RMT uit Tessenderlo. Ze eisten het verschil met het Belgisch loon, waarop ze meenden recht te hebben. De zeven chauffeurs kregen in totaal 236.000 euro, plus intresten, toegewezen.

De arbeidsrechtbank in Hasselt heeft daarmee een belangrijk precedent geschapen in de strijd tegen sociale dumping, aldus de socialistische Transportbond BTB-ABVV.

De Transportbond was in juni 2015 aangeduid door de zeven Bulgaren om tegen RMT klacht neer te leggen. De truckers eisten het verschil tussen het Bulgaarse en het Belgische loon. De Bulgaren kregen namelijk maar 414 Bulgaarse lev, omgerekend zo'n 211 euro per maand.



De truckers waren via de Bulgaarse dochterfirma van RMT, REMATRA, in ons land tewerkgesteld, maar niet aan de Belgische arbeids- en loonvoorwaarden. De chauffeurs reden niet in Bulgarije en kregen hun opdrachten vanuit Tessenderlo.

Belgisch arbeidsrecht, niet Bulgaars

De arbeidsrechtbank oordeelde dat RMT de daadwerkelijke uitoefening van het gezag over de chauffeurs op zich nam en dus de effectieve werkgever was. Bijgevolg was het Belgisch arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsrelaties. "De zeven chauffeurs kregen in totaal 236.000 euro te weinig. Voor een van hen eisten we 111.000 euro en voor een andere persoon 97.000 euro. De vijf anderen werkten minder lang bij RMT. Daarom was hun eis een stuk lager. Door vertragingsmanoeuvres van RMT werden de pleidooien enkele keren uitgesteld. De extra onderzoeksopdrachten die de rechtbank aan de sociale inspectie gaf, vergden ook extra tijd. Daar speelde de onderbemanning een rol. Met deze uitspraak zijn we ervan overtuigd dat dit een dominosteen is, die valt. En er zullen er nog vele volgen. Dit is een beslissende stap in de strijd tegen sociale dumping," vertelt voorzitter Frank Moreels van de BTB-ABVV.

De socialistische vakbond heeft met de Bulgaarse vakbond FTTUB samengewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. "Bulgaarse chauffeurs krijgen waar ze recht op hebben. Dit is ook in het belang van Belgische chauffeurs, omdat hiermee oneerlijke concurrentie wordt uitgeschakeld. De rechtbank bevestigt het principe van 'gelijk loon voor gelijk werk'," aldus Tom Peeters, BTB-ABVV secretaris in Limburg.