Buitenlandse handel van China onverwacht opgeveerd in juni jv

14 juli 2020

08u05

Bron: DPA 0 Economie De buitenlandse handel van China is in juni onverwacht toegenomen, met 1,5 procent. Zowel de invoer als de uitvoer lag hoger dan in juni vorig jaar, zo bleek uit cijfers van de Chinese douane. De uitvoer kwam, uitgedrukt in dollar, 0,5 procent hoger uit dan in juni 2019, en de invoer steeg met 2,7 procent.

Analisten waren ervan uitgegaan dat de buitenlandse handel (en dan vooral de invoer) stevig zou terugvallen onder invloed van de coronacrisis, net als in mei het geval was. Toen was de import met 16,7 procent gedaald, de export met 3,3 procent.



Het onverwachte herstel is een teken dat er weer groei zit in de Chinese economie, nu in andere landen de voorbije weken de handel en consumptie weer zijn opgestart. Daardoor neemt ook de vraag naar Chinese producten weer toe.

In de eerste helft van het jaar daalde de buitenlandse handel wel nog met 6,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar: de uitvoer ging 6,2 procent lager, de invoer verloor 7,1 procent.

China maakt donderdag groeicijfers voor het tweede kwartaal bekend. Analisten denken dat economische groei er weer inzit, nadat de Chinese economie in het eerste kwartaal met 6,8 procent gekrompen is.