Buitenlandse bedrijven creëren recordaantal jobs in Vlaanderen

23 januari 2018

Bron: Belga

Buitenlandse investeerders hebben vorig jaar in Vlaanderen 5.377 nieuwe jobs gecreëerd. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar, zo schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Flanders Investment and Trade (FIT).

In totaal investeerden buitenlandse bedrijven vorig jaar 2,08 miljard euro in 215 projecten in Vlaanderen. Veruit de meeste investeringsdossiers kwamen uit de Verenigde Staten. Daarna volgen onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.

In vier van de tien gevallen gaat het om nieuwe investeringsprojecten. De rest van de buitenlandse investeringen betreft uitbreidingen van bestaande activiteiten en fusies en overnames.

In 2016 kende het aantal buitenlandse investeringen een dip door de terreuraanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem.