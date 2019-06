Brusselse jeugdwerkloosheid zakt onder 20 procent (en dat is van 1990 geleden) KVDS

04 juni 2019

10u29

Bron: Belga 0 Economie Het Brussels Gewest telde vorige maand 7.636 werkzoekenden jonger dan 25 jaar en daarmee zakt de jeugdwerkloosheid net onder de 20 procent: tot 19,9 procent om precies te zijn. Het is al de 72ste maand op rij dat het cijfer daalt. En het is van 1990 geleden dat er zo weinig jonge werkzoekenden waren in het Brussels Gewest.

Vergeleken met mei 2013 is hun aantal gezakt met 44,6 procent (-6.135), zo meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

Werkloosheidsgraad

In totaal telt het Brussels gewest 85.596 werkzoekenden, 2,6 procent minder dan een jaar geleden en 20 procent minder dan zes jaar geleden. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 15,3 procent.





Intussen pleiten Actiris, Bruxelles Formation en VDAB er bij de onderhandelaars voor een nieuwe Brusselse regering voor om de bevoegdheden Economie, Werk en Opleiding bij één minister te houden, zoals dat afgelopen legislatuur het geval was in de persoon van Didier Gosuin (DéFI). De drie instellingen vrezen ervoor dat de "uitstekende samenwerking" tussen hen in gevaar komt als de bevoegdheden opnieuw uit elkaar gehaald worden, is in L'Echo te lezen. Ze verwijzen als één van de belangrijkste gezamenlijke verwezenlijkingen naar het Beroepenpunt in de Astrotoren, waar een werkzoekende kan rekenen op de knowhow van zowel Actiris als Bruxelles Formation en VDAB bij zijn of haar zoektocht naar een baan.