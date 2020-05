Brusselse beurs zet spectaculaire tweedaagse neer Sven Watthy

27 mei 2020

20u16 0 Economie Nee, de coronacrash hebben de Belgische aandelen nog niet helemaal uitgezweet. Maar een stijging van 9% op twee beursdagen zie je niet elke week. Het lukte de Bel20, onder meer dankzij grootbank ING en brouwer AB InBev, de twee grootste én slechtste indexleden van dit jaar. Samen met KBC, nog zo'n zwaargewicht, sloeg de slinger plots helemaal de andere kant uit. Met koerswinsten tot wel 13 procent per dag.

De laatsten zijn deze week de eersten. Dat geldt ten minste voor de aandelen die er in maart voor zorgden dat onze Bel20-index nog harder onderuit ging dan de beurzen in andere landen. Het ligt ook aan hen de beurzen in andere Europese landen al eerder terug het niveau van midden maart evenaren, toen overal de economie op slot ging.

De schuldigen heten AB InBev en ING. De Bel20 telt wel twintig leden, maar die twee samen vullen de korf al voor een kwart, omdat ze verhoudingsgewijs zo veel groter zijn dan de rest. Het zijn ook de Bel20'ers die tijdens de coronacrash het hardst onderuit gingen van allemaal. Daarbovenop bleef ook KBC niet gespaard, samen vormt het trio bijna een derde van de index.

Banken en bier

De grootbanken zullen de coronacrisis wel overleven, maar niet zonder kleerscheuren. Een van hun kerntaken is geld uitlenen aan bedrijven en consumenten. Nu veel van die klanten hun inkomen zien zakken zal er meer wanbetaling zijn, die de bank als verlies moet incasseren.

Brouwer AB InBev is dan wel de grootste verkoper van bier ter wereld, dat lukt beduidend minder goed wanneer iedereen afstand van elkaar houdt. De verkoop die wegvalt in café’s en restaurants wordt helemaal niet gecompenseerd door de stijging van de omzet via supermarkten. Toen de beurzen wereldwijd onderuit gingen in februari en maart, zakte de waarde van het grootste aandeel van Brussel in een paar weken met meer dan de helft.

Beursherstel

Nu beleggers het licht aan het einde van de tunnel zien, pikken ze die afgestrafte aandelen gretig op. KBC won dinsdag 13 procent en gisteren nog eens 4 procent. ING steeg 7 en daarna 6 procent. AB InBev won twee dagen achtereen 5 procent.

De breedste schouders van de index tilden zo de Bel20 naar het niveau van een week voor de lockdown begon. Toen waren de beurzen al veel terrein verloren, maar moesten de meest dramatische verliesdagen nog komen.

De Bel20 zakte toen meer dan onze buurlanden, en doet het deze week dan weer veel beter dan de rest. Dinsdag en woensdag samengeteld kwam er ruim 8 procent bij, met een piek in de buurt van 9 procent tegen woensdagvoormiddag.