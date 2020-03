Brusselse beurs zet herstel voort, na beste dag in 10 jaar ADN

25 maart 2020

18u25

Bron: Belga, ANP 0 Economie Een dag na de sterkste stijging in bijna tien jaar kon de Brusselse beurs woensdag haar herstel consolideren. De Bel20-index ging er nog 1,82 procent op vooruit tot 2.919,65 punten, nadat hij in de loop van de handel zelfs even boven de 3.000 punten was gegaan.

Vier van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter wonnen zelfs meer dan 5 procent. Ook de andere Europese aandelenbeurzen gingen - na een wilde rit met flinke koersschommelingen - uiteindelijk met winst de dag uit. De beleggers trokken zich duidelijk op aan een steunpakket van 2.000 miljard dollar dat in de Verenigde Staten op de sporen werd gezet om de gezinnen en de bedrijven financieel door de coronacrisis te loodsen. Ook de goedkeuring van een groot steunpakket in Duitsland gaf in de laatste uren steun aan de handel.

De Amsterdamse AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 3 procent hoger op 475,40 punten. De MidKap kreeg er 2,4 procent bij tot 651,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 4,5 procent. De beurs in Milaan ging 1,7 procent omhoog.



De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0788 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 24,44 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 27,16 dollar per vat.

De aandelenbeurzen in New York openden ook al hoger, waarmee een vervolg wordt gegeven aan de historische koerswinsten van dinsdag. Toen tekende de Dow-Jonesindex de grootste stijging op sinds de Grote Depressie in 1933: de Dow steeg meer dan 11 procent. Kort na opening woensdag opende de index 2,7 procent hoger, op 21.267 punten. De brede S&P 500 klom 1,8 procent tot 2.490 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 7.530 punten.

