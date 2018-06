Brusselse beurs stopt terugval Redactie

07 juni 2018

19u04

Bron: belga 0 Economie De Brusselse beurs slaagde er vandaag in om de negatieve trend van de vorige dagen te stoppen. De Bel20-index won met de hakken over de sloot 0,02 procent om af te sluiten op 3.791,97 punten.

De grootste dagwinst bij de aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter, waren voor Engie en Umicore. De nutsgroep klom 1,26 procent tot 13,66 euro. De metalengroep, die in Seoul een tweedaagse conferentie voor investeerders hield, dikte 0,54 procent aan tot 50,14 euro.

Op de tweede rij snelde Curetis bijkomend 11,58 procent hoger tot 5,78 euro. Het was al de vijfde winstdag op rij voor het aandeel. Eind mei veranderde het nog tegen 4,14 euro van eigenaar. De diagnostiekonderneming is gestart met de commercialisering in de VS van haar test voor het snel opsporen van infecties van de lagere luchtwegen.

Verder deden ook Bone Therapeutics (+ 2,39 procent tot 11,16 euro) en Acacia Pharma (+ 1,92 procent tot 3,27 euro) het goed.

Verlies was er bij de grote waarden dan weer vooral voor bpost (-1,88 procent tot 14,65 euro) en Galapagos (-1,44 procent tot 87,62 euro).

Op de brede markt moest ThromboGenics 4,64 procent achteruit tot 5,76 euro. Xior gaf 3,90 procent prijs om af te sluiten op 34,50 euro. Deze laatste was er woensdag wel nog 5,90 procent op vooruit gegaan.

Hamon eindigde 2,22 procent lager op 0,49 euro. De ontwerper van koeltorens sloot een minnelijke schikking met de FSMA over een te late bekendmaking van boekhoudkundige onregelmatigheden bij zijn Franse dochter Hamon d'Hondt. Hij betaalt een boete van 275.000 euro.

Montea zakte 0,88 procent tot 45,20 euro. De aandeelhouders van het vastgoedfonds lieten 54 procent van hun dividenden omzetten in bijkomende aandelen, waardoor diens eigen vermogen met 8,7 miljoen euro verstevigde.

Aedifica viel 0,37 procent terug tot 81,00 euro. Het vastgoedfonds blijft in een hoog tempo investeren. Nu kocht het in Nederland zorgvastgoedsites in Smakt en Velpt, goed voor een totale investering van 16 miljoen euro. De verhuring ervan levert een rendement op van 6,5 procent. De verkopers kregen de transactie uitbetaald in nieuwe aandelen, die ze in de loop van de dag buiten de beurs al verkochten tegen 79 euro per stuk. Daartoe werd de koersvorming op de beurs zelf stilgelegd. In een gesprek met De Tijd zegt topman Gielens intussen dat er in het najaar over een grote kapitaalverhoging wordt gepraat.