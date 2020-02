Brusselse beurs sluit op hoogste peil in 12 jaar Winstreeks Bel20 voortgezet ADN

12 februari 2020

18u33

Bron: De Tijd, Belga 0 Economie De Brusselse beurs is er vandaag al voor de derde opeenvolgende dag op vooruit gegaan. De Bel20-index dikte 0,77 procent extra aan tot 4.184,27 punten. Het gaat om het hoogste peil van de graadmeter bij het sluiten van de handel sinds 7 november 2007 (4.246,85 punten).

Volgens analisten kan de graadmeter verder stijgen, schrijft De Tijd. “Het zou goed kunnen dat de Bel20 dit jaar een absoluut record behaalt”, stelt aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis. “Andere indexen staan overigens al op nieuwe hoogtepunten.”

Optimisme

“Op dit moment zien we dat beleggers zeer optimistisch zijn en ook erg vergevingsgezind”, aldus Casselman. “Een paar weken geleden vreesde men nog voor een escalatie van het Iranconflict, maar dat is helemaal verdwenen. Iets vergelijkbaars zien we met het coronavirus. Inmiddels gaat de markt er vanuit dat het virus geen grote economische gevolgen zal hebben.”



Maar er wordt ook gewezen op de risico’s van te veel optimisme. “Ik denk dat beleggers de impact onderschatten”, vervolgt Casselman.

Overdreven

De specialist vreest voor een correctie tegen het einde van het jaar. “Je ziet nu nog dat beleggers redelijk wat cash aan de zijlijn hebben dat ze willen beleggen. Je ziet dan ook dat ze iedere correctie zien als een koopmoment bij gebrek aan alternatieven zoals een renderend spaarboekje. Vooral de technologische groeiaandelen zijn daarbij populair. Maar er komt een moment dat mensen beseffen dat de waarderingen overdreven zijn. Je zag dat onlangs gebeuren met het aandeel Tesla. Dat aandeel verdubbelde in een maand door iets betere cijfers, maar viel onlangs stevig terug. Dat kan ook gebeuren voor een hele markt en dan zit je in een correctie.”

Galapagos

Vooral het aandeel Galapagos - sinds kort mag Galapagos zich het grootste biotechbedrijf van Europa noemen - vuurde de laatste maanden ‘het Brusselse sterrenpeloton’ aan, meldt De Tijd. Van de 938 punten die de beurs er sinds de start van dit jaar bijkreeg, was Galapagos goed voor liefst 213 punten. Ook bank-verzekeraar KBC deed de motor van de index draaien.

Vandaag zette Barco de beste dagprestatie neer. De visualisatiegroep ging er 2,49 procent op vooruit tot 246,50 euro nadat hij gisteren al zowat 4 procent was gestegen. Toen kondigde de groep een aankondiging met Logitech aan voor zijn draadloze presentatiesysteem Clickshare. KBC deed het eveneens goed. De financiële groep werd 2,04 procent meer waard bij een slotkoers van 72,10 euro.