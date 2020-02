Brusselse beurs sluit op hoogste peil in 12 jaar. Volgens onze expert zal winstreeks zich waarschijnlijk voortzetten ADN

12 februari 2020

18u33

Bron: Eigen berichtgeving, De Tijd, Belga 1 Economie De Brusselse beurs is er vandaag al voor de derde opeenvolgende dag op vooruit gegaan. De Bel20-index dikte 0,77 procent extra aan tot 4.184,27 punten. Het gaat om het hoogste peil van de graadmeter bij het sluiten van de handel sinds 7 november 2007 (4.246,85 punten).

Het hoogste peil in twaalf jaar, hoe moeten we dat begrijpen? “Twaalf jaar geleden hebben we de bankencrisis gehad”, legt Paul D’Hoore, financieel expert van VTM Nieuws, uit. “Zoals dat altijd gaat, dondert de beurs dan 20 tot 30 procent naar beneden. En dan duurt het járen om weer het peil van daarvoor te bereiken. Maar dat gebeurt altijd. Andere landen waren er al vroeger mee, de Belgische beurs heeft wat meer tijd nodig gehad. Dat heeft te maken met het feit dat de Bel20 destijds nogal zwaar beladen was met bankaandelen.”

Verdere stijging?

Volgens D’Hoore liggen de kaarten momenteel zo dat de graadmeter nog verder zal stijgen. “Met de gegevens waar we nu over beschikken, moet op korte termijn een verdere stijging mogelijk zijn”, stelt de analist. “Vooral ook omdat de rente laag is en de algemene verwachting is dat die rente ook laag zal blijven. Dat is vandaag de cruciale factor. De economie draait ook behoorlijk.”



“Het gaat nu wel heel hard”, vervolgt de expert. “We zijn nu anderhalve maand ver in het nieuwe jaar en de Bel20 is dit jaar al 4,19 procent gestegen. Dat is niet weinig op zo’n korte tijd. Het gaat zeker niet op dat tempo doorgaan. Maar normaal moet de beurs – aan een iets gezapiger tempo weliswaar – kunnen doorstijgen voor de rest van het jaar.”

“Het zou goed kunnen dat de Bel20 dit jaar een absoluut record behaalt”, klinkt het bij Patrick Casselman, aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis, in De Tijd. Om dat record te halen moet de Bel20 nog 14 procent klimmen. “Andere indexen staan overigens al op nieuwe hoogtepunten.”

Coronavirus

Af en toe is er twijfel op de beurs. Zo vreesde men enkele weken geleden nog voor een escalatie van het Iranconflict. En dan kwam er ook nog het coronavirus. “Vorige week hebben we nog eens een moeilijk moment gehad”, aldus D’Hoore. “Toen de wereld bevangen werd door het coronavirus. Maar al snel maakten de beleggers zich daar toch niet veel meer zorgen rond.”

“Op dit moment zien we dat beleggers zeer optimistisch zijn en ook erg vergevingsgezind”, zegt Casselman. Hij wijst wel op het gevaar van te veel optimisme en zegt te vrezen voor een correctie tegen het einde van het jaar.

Overdreven

“Je ziet nu nog dat beleggers redelijk wat cash aan de zijlijn hebben dat ze willen beleggen. Je ziet dan ook dat ze iedere correctie zien als een koopmoment bij gebrek aan alternatieven zoals een renderend spaarboekje. Vooral de technologische groeiaandelen zijn populair. Maar er komt een moment dat mensen beseffen dat de waarderingen overdreven zijn. Je zag dat onlangs gebeuren met het aandeel Tesla. Dat aandeel verdubbelde in een maand door iets betere cijfers, maar viel onlangs stevig terug. Dat kan ook gebeuren voor een hele markt en dan zit je in een correctie.”

Galapagos

Vooral het aandeel Galapagos - sinds kort mag Galapagos zich het grootste biotechbedrijf van Europa noemen - vuurde de laatste maanden ‘het Brusselse sterrenpeloton’ aan, meldt De Tijd nog. Van de 938 punten die de beurs er sinds de start van dit jaar bijkreeg, was Galapagos goed voor liefst 213 punten. Ook bank-verzekeraar KBC deed de motor van de index draaien.

Vandaag zette Barco de beste dagprestatie neer. De visualisatiegroep ging er 2,49 procent op vooruit tot 246,50 euro nadat hij gisteren al zowat 4 procent was gestegen. Toen kondigde de groep een aankondiging met Logitech aan voor zijn draadloze presentatiesysteem Clickshare. KBC deed het eveneens goed. De financiële groep werd 2,04 procent meer waard bij een slotkoers van 72,10 euro.