Brusselse beurs opent in het groen nadat Azië opnieuw in het rood gaat KVDS

11 maart 2020

08u20

Bron: ANP, De Tijd 0 Economie De beurs van Brussel is woensdagmorgen geopend met winst. De Bel20 ging 1,6 procent hoger naar 3.206 punten, nadat die gisteren afgleed naar het laagste peil in vier jaar. De meeste aandelenbeurzen in Azië lieten woensdag nochtans flinke verliezen optekenen.

De Nikkei in Tokio eindigde 2,3 procent lager, op 19.416.06 punten. Eerder op de dag stond de Japanse hoofdindex nog even in de plus na het voorzichtige herstel een dag eerder. Een stijging van de Japanse yen, die net als goud als een veilige haven wordt gezien in onzekere tijden, zorgde wel voor koersdruk bij de exportbedrijven.

De Kospi Seoul raakte tussentijds 3 procent kwijt en de Australische All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 3,6 procent. De Chinese beurzen hielden de verliezen beperkt. De hoofdindex in Shanghai stond 0,5 procent in de min en in Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,6 procent.





De olieprijs recupereert intussen wel van de zware klap van maandag.



Het was dan ook afwachten wat de Europese beurzen vandaag zouden doen. Op de Brusselse aandelenmarkt zakte de Bel20-index gisteren nog met 0,61% tot 3.155,60 punten, waardoor de graadmeter op zijn laagste peil sinds februari 2016 belandde. Onder meer KBC (+ 2,04% tot 55,08 euro) en Ageas (+ 1,49% tot 36 euro) konden wel ontsnappen aan een verdere terugval. Voor andere waarden was dat niet het geval. Ontex en Proximus gaven zelfs 4,90% extra prijs. En Colruyt, dat maandag als enige nog zowat kon standhouden, ging nu 4,58% achteruit.

Er was wel een streepje hoop: nadat de Britse centrale bank (BoE) na een bijzondere bijeenkomst de rente onverwacht knipte met 50 basispunten tot 0,25 procent, leken de Europese futures toch met een lichte winst te kunnen openen. De Euro Stoxx 50 zou 0,3 procent in het groen aan de dag beginnen.

Volgens de centrale bank kan een lagere rente het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ondersteunen, nu die door de virusuitbraak onder druk staat. Het verlaagde tarief moet er ook voor zorgen dat huishoudens en ondernemers voldoende toegang hebben tot krediet.

Het is de eerste keer sinds augustus 2016 dat de Britten de rente verlagen. Daarnaast komt de BoE met een nieuw financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven. Er worden miljarden ponden vrijgemaakt om banken aan te moedigen om leningen te verschaffen aan de ondernemingen.

Beleggers blijven hoe dan ook bezorgd over de economische impact van het coronavirus. Er wordt ook gewacht op meer maatregelen van nationale overheden en centrale banken om de economie te ondersteunen. Het gaat onder meer om een steunpakket dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week aankondigde, maar waarover het dinsdag stil bleef, ondanks een geplande persmededeling. De Europese Centrale Bank zou donderdag maatregelen afkondigen.

Douwe Egberts heeft intussen zijn beursintroductie noodgedwongen uitgesteld. Het Nederlandse koffiebedrijf stond klaar om nog voor de zomer naar de Amsterdamse beurs te gaan, maar door de dramatische koersdalingen van de afgelopen dagen ziet het ervan af. De beursintroductie zou dit jaar de grootste in Nederland worden en een van de grootste in Europa. Eigenaar JAB Holdings wilde een minderheidsbelang verkopen en hoopte daar 3 miljard euro mee op te halen. De kans was groot dat het bedrijf een plek zou krijgen in de sterindex AEX.

Adidas verwacht dan weer een grote klap in Azië. De Duitse producent van sportartikelen verwacht dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China een grote hap uit de omzet over het eerste kwartaal neemt. De opbrengsten vallen naar verwachting 800 miljoen tot 1 miljard euro lager uit dan een jaar eerder. Adidas wijst erop dat veel van zijn eigen winkels en die van andere sportkledingketens in China tussen eind januari en eind februari gesloten moesten blijven. Daardoor kelderden de verkopen in die periode met 80 procent. Sinds eind februari is er volgens het Duitse sportmerk sprake van een lichte verbetering.

