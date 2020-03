Brusselse beurs likt wonden na zwaarste terugval ooit: eerste vooruitgang na zes dagen afglijden KVDS

13 maart 2020

18u26

Bron: Belga 0 Economie De Brusselse beurs is vrijdag enigszins bekomen van haar zwaarste terugval ooit, een dag eerder. In de loop van de handel stond de Bel20-index zelfs even op een dagwinst van meer dan 9 procent. Bij het sluiten van de handel was daar nog 1,18 procent van over, bij een notering van 2.732,80 punten. Het was de eerste vooruitgang na zes dagen afglijden.

Het herstel was breed gedragen. Zeventien van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen erop vooruit. Vier ervan wonnen zelfs meer dan 5 procent: Barco (+ 5,42 procent tot 144,00 euro), Sofina (+ 5,36 procent tot 192,60 euro), AB InBev (+ 5,35 procent tot 38,91 euro) en GBL (+ 5,29 procent tot 62,06 euro).

Koeltorens

Op de tweede rij snelde Hamon 11,22 procent hoger tot 1,09 euro. De ontwerper van koeltorens werd beloond voor zijn rapport over 2019. Het bedrijf kon zijn nettoverlies van 25,5 miljoen euro naar 196.000 euro herleiden.

Kinepolis versnelde 9,90 procent tot 33,85 euro. Het bedrijf gaat zijn Belgische bioscopen nochtans de hele maand sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.





Oxurion veerde 4,84 procent op tot 2,60 euro. De specialist in het behandelen van oogziekten zag zijn verlies vorig jaar van 38,7 miljoen euro naar 52,1 miljoen euro oplopen. Eind december had het bedrijf nog 52,9 miljoen euro in kas. Brederode klokte 3,60 procent hoger af op 69,00 euro. De holding zag zijn nettowinst vorig jaar meer dan verdubbelen tot 458 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 1,02 euro.

Verlies was er bij de grote waarden nog vooral bij UCB. Het aandeel van de farmagroep werd 7,22 procent afgeprijsd tot 70,14 euro, nadat het concern had bekendgemaakt dat een potentieel middel tegen epilepsie niet werkte. Bij de kleinere waarden moest Balta achteruit. De tapijtproducent verloor 8,61 procent bij een slotkoers van 1,91 euro. Jensen zakte nog 0,41 procent tot 24,10 euro. De producent van industriële wasmachines realiseerde vorig jaar een omzet van 332,2 miljoen. Dat was 3,4 procent minder dan in 2018. De nettowinst evolueerde van 19,1 miljoen naar 15,7 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 1,00 euro.

