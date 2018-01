Brusselse beurs kent eerste verliesdag van 2018 hr

De Brusselse beurs kon vandaag haar eerste verliesdag van 2018 niet langer uitstellen, al was de terugval erg beperkt. De Bel20-index zakte slechts 0,05 procent tot 4.155,31 punten. Van de twintig waarden die meetellen voor de berekening van de graadmeter, eindigden er tien in het rood, eentje bleef status-quo en negen wonnen terrein.

Verlies was er bij de grote waarden vooral voor Ackermans & van Haaren, dat 1,83 procent liet liggen bij een slotkoers van 150,20 euro. Het bedrijf zag zijn participatie in CFE 11,99 procent minder waard worden. De bouw- en baggergroep sloot af op 117,40 euro. ABN Amro verlaagde het koersdoel voor dit bedrijf van 145 euro naar 120 euro, bij ING werd het van 124 euro naar 112 euro gebracht. Beide banken zien de hemel boven de baggersector bewolken.

Naast de holding zakten ook de telecomwaarden Telenet (- 1,23 procent tot 60,10 euro) en Proximus (- 1,20 procent tot 27,15 euro).

Bij de kleinere waarden kende Curetis een terugval van 17,09 procent tot 6,60 euro. Woensdag was de titel nog 46,86 euro hoger gegaan.

Ook bij ThromboGenics werd winst genomen. De biotechwaarde eindigde 4,07 procent lager op 4,01 euro.

Van de Velde gleed 1,98 procent weg tot 44,45 euro. De lingeriegroep zag zijn omzet in 2017 met 1 procent stijgen tot 208,7 miljoen euro. Maar dat ging gepaard met een toename van de kosten, zodat de winstevolutie wellicht zal tegenvallen, oordeelde Bank Degroof, die het koersdoel van 50 euro naar 47 euro herleidde.

Fagron werd 0,43 procent bijgeknipt tot 11,55 euro. Het bedrijf gaat de medicinale cannabisproducten van het Canadese Cannimed Therapeutics in 17 landen verdelen, te beginnen in Duitsland.

Grote winnaars bij de elitewaarden waren er daarentegen niet. Umicore had genoeg aan een bonus van 0,53 procent bij een slotkoers van 43,85 euro om de grootste dagwinnaar te worden.

Bpost eindigde 0,37 procent hoger op 26,98 euro. Het bedrijf lijft het Nederlandse Leen Menken Foodservice in. Dat bedrijf staat in voor de levering aan huis van voedingswaren, onder meer voor Hello Fresh.

Engie ging er 0,14 procent op vooruit tot 14,67 euro. De nutsgroep slaagde erin om voor een periode van meer dan vijf jaar 1 miljard euro te lenen tegen 1,375 procent. Met de opbrengst worden duurdere leningen vervangen.

Op de brede markt eindigde Connect Group 3,28 procent hoger op 0,95 euro, terwijl Viohalco een winst realiseerde van 2,70 procent bij een slotnotering van 3,80 euro.

Care Property Invest eindigde status-quo op 18,85 euro. De vastgoedondernemingmag in opdracht van het OCMW van Middelkerke een groep van 60 assistentiewoningen financieren en bouwen. De geraamde investeringswaarde bedraagt 8,2 miljoen euro.