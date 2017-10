Brusselse beurs gaat fluks hoger KVE

18u27

Bron: Belga 0 BELGA Economie De beleggers onthaalden de beslissing van de Europese Centrale Bank om nog tot minstens eind september 2018 maandelijks voor 30 miljard euro aan obligaties in te kopen, gunstig. Daardoor zal de rente nog geruime tijd laag blijven. Op de Brusselse beurs eindigde de Bel20-index met een winst van 1,02 procent op een slotnotering van 4.089,70 punten.

Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter, boekten er vier een winst van meer dan 2 procent. Ze werden aangevoerd door Telenet, dat 3,87 procent verdapperde tot 59,34 euro. De telecom- en mediagroep zag zijn omzet in de eerste maanden afvlaggen op 1,9 miljard euro. Dat is op vergelijkbare basis 3 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. De nettowinst klom van 41,6 miljoen euro naar 106,3 miljoen euro. Voor het volledige jaar bevestigt het bedrijf zijn vooruitzichten, al zal de aangepaste vrije kasstroom aan de bovenkant van de verwachtingen uitkomen.



Solvay, Umicore en Ontex volgden. De chemiegroep werd 2,79 procent meer waard bij een slotkoers van 126,95 euro, de metalengroep klom 2,69 procent tot 37,70 euro en de producent van hygiënemateraal steeg 2,47 procent tot 29,86 euro.



Proximus viel net buiten de kopgroep met een winst van 1,99 procent bij een slotkoers van 28,75 euro. KBC trok 0,57 procent hoger tot 72,21 euro. De Ierse tak van de bankgroep legt een voorziening aan van 40 tot 60 miljoen euro. Hij diende het krediet van 490 klanten te herzien, waardoor het hen niet alleen een teveel aan intresten moet terugbetalen, maar ook een schadevergoeding moet uitkeren. KBC verwacht dat het in de toekomst nog bijkomend 200 à 600 dergelijke dossiers moet regulariseren.



Op de brede markt voegde Ablynx 10,31 procent toe aan zijn koers om af te vlaggen op 17,60 euro. De bijkomende beursnotering van het biotechbedrijf op Nasdaq werd goed onthaald. Op de eerste noteringsdag steeg de koers er van 17,50 dollar naar 22,50 dollar.



Exmar klom 7,05 procent tot 5,65 euro. De National Iranian Oil Company is mogelijks bereid om de drijvende LNG-fabriek Caribbean FLNG in dienst te nemen, schrijft het persbureau Reuters. Daarmee raakt een van de meest prangende problemen van de maritieme transporteur van gas opgelost.



Argenx snelde 6,65 procent hoger tot 20,21 euro. De biotechonderneming zag haar inkomsten in de eerste negen maanden van 12,5 miljoen euro naar 30,5 miljoen euro stijgen. Door toegenomen kosten voor onderzoek en ontwikkeling vertaalde dat zich niet in het eindresultaat. Het verlies nam toe van 12,6 miljoen euro naar 16,5 miljoen euro. Het bedrijf had eind september nog 161,7 miljoen euro in kas.



Tessenderlo veerde 0,70 procent op tot 40,06 euro. De omzet van de chemiegroep daalde tussen begin juli en eind september nochtans met 0,5 procent tot 376 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom zakte zelfs met 14,6 procent tot 37,1 miljoen euro.



Verlies was er bij de grote waarden vooral voor Aperam. De producent van roestvrij staal gaf 2,57 procent prijs bij een slotkoers van 45,38 euro. Hij was daarmee de enige elitewaarde die meer dan 1 procent achteruit moest.



AB InBev werd 0,68 procent bijgeknipt tot 102,35 euro. De brouwer zag het volume verkochte dranken in het derde kwartaal met 1,2 procent zakken. Door hogere prijzen kon het bedrijf niettemin zijn omzet met 3,6 procent opdrijven tot 14,7 miljard dollar. Het hield er een nettowinst van 2 miljard euro aan over. Midden november keert het een interimdividend van 1,60 euro uit.



Op de tweede rij zakte Care Propery Invest 3,95 procent tot 18,24 euro. Het bedrijf verhoogde zijn kapitaal met 72,1 miljoen euro via de uitgifte van nieuwe aandelen. In een eerste rond had 67 procent van de beleggers ingeschreven op de nieuwe effecten, die tegen 16,80 euro per stuk werden aangeboden. Het saldo werd opgenomen door institutionele investeerders.



VGP eindigde 2,37 procent lager op 58,99 euro. Referentieaandeelhouders Bart Van Malderen en Jan Van Geet verkochten een deel van hun participatie tegen 56 euro per aandeel. Om die reden was de koersvorming woensdag nog geschorst.



Vastned Belgium moest 1,06 procent inleveren bij een slotkoers van 46,30 euro. De investeerder in winkelvastgoed zag zijn netto courant resultaat in de eerste negen maanden van 9,4 miljoen euro naar 9,1 miljoen euro zakken. De daling werd vooral veroorzaakt door eenmalige kosten van een herfinanciering.



Intervest Offices & Warehouses werd 0,68 procent teruggezet tot 21,90 euro. De investeerder in kantoren en logistieke panden zag zijn netto courant resultaat in de eerste negen maanden van 21,9 miljoen euro naar 20,2 miljoen euro terugvallen. Dat was hoofdzakelijk het gevolg van een daling van de huurinkomsten wegens de verkoop van vijf niet-strategische gebouwen en het aflopen van de huur van Deloitte in januari.