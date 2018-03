Brusselse Audi e-tron krijgt prijskaartje van 80.000 euro Audi ziet winst met 4,4 procent stijgen en doorbreekt kaap van 60 miljard euro omzet TT

15 maart 2018

10u32

Bron: Belga 0 Economie De Duitse luxewagenbouwer Audi heeft tijdens zijn jaarlijkse persconferentie duidelijkheid gegeven over de kostprijs van zijn elektrische SUV Audi e-tron, die dit jaar nog in de fabriek in Vorst van de band zal rollen. In Duitsland zullen de prijzen voor de auto beginnen vanaf 80.000 euro. Volgens een woordvoerster van de Belgische Audi-invoerder D'Ieteren zal die prijs in België in dezelfde lijn liggen. In een aantal markten kan de auto al besteld worden. In Noorwegen alleen kreeg Audi al 3.700 bestellingen voor de auto, zegt Audi-topman Rupert Stadler. In België gaat het om 340 pre-orders.

Audi Brussels maakte maandag bekend dat de site het certificaat van CO2-neutrale fabriek ontvangen heeft. Dat werd vanmiddag nog eens benadrukt door Stadler, volgens wie duurzaamheid een strategische pijler is voor Audi. Tegen 2025 wil de Volkswagen-dochter een twintigtal geëlektrificeerde wagens in zijn gamma hebben. Meer dan de helft daarvan moet volledig elektrisch zijn.

De eerste van die elektrische wagens wordt vanaf dit jaar in Brussel gebouwd, in 2019 volgt een Audi e-tron Sportback, die eveneens in Brussel gefabriceerd zal worden. De aankondigingen dat de Brusselse fabriek de primeur kreeg, zorgden destijds voor nervositeit bij de vakbonden in Duitsland. De elektrische motoren voor de Audi e-tron zullen gefabriceerd worden in de Audi-fabriek in het Hongaarse Györ.

Stadler kondigt vanmorgen aan dat er ook een Audi e-tron GT komt, "een volledig elektrische gran turismo". Die zal vanaf 2020 in de Böllinger Höfe fabriek nabij Neckarsulm gebouwd worden. "Deze auto zal bewijzen dat elektrische wagens ook zeer performant kunnen zijn", aldus de topman.

Omzet voor eerste keer ooit boven 60 miljard euro

De autobouwer kon op de persconferentie ook vertellen dat het in 2017 voor het eerst de kaap van 60 miljard euro omzet heeft doorbroken, een verdubbeling over de voorbije acht jaar. De omzet kwam uit op 60,128 miljard euro, tegenover 59,317 miljard euro in 2016. Audi bracht vorig jaar 1,878 miljoen auto's aan de man, een toename met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De operationele winst voor 2017 bedroeg bijna 5,06 miljard euro, 4,4 procent meer ten opzichte van 2016. De Duitse werknemers mogen voor 2017 rekenen op een bonus van 4.770 euro, waar dat voor 2016 nog 3.510 euro was. Voor de werknemers in de Brusselse fabriek is dat 3.797 euro (3.039 euro voor 2016), al moet benadrukt dat de bonussen van de Belgische werknemers niet zomaar vergeleken mogen worden met die van de Duitse, wegens de verschillende loon- en belastingsituaties in beide landen en verschillende berekeningswijzen.

Wat de verkoop betreft, kende Audi in de eerste helft van 2017 een negatieve impact door de strategische heroriëntering van het merk in China. De sterke stijging van de wereldwijde vraag naar SUV's en voortgezette groei van Audi in de slabakkende Amerikaanse markt hadden dan weer een positief effect op de verkoop.

Voor dit jaar verwacht Audi opnieuw de recordverkoopcijfers van 2017 te halen. Het merk met de vier ringen wil dit jaar meer nieuwe modellen dan ooit lanceren en "het tijdperk van elektromobiliteit" binnentreden. De vele modelvernieuwingen zouden vanaf 2019 een duurzame positieve impact moeten hebben op de verkoop.