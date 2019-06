Brussels Airport wil tegen 2050 geen CO2 meer uitstoten TT

Bron: Belga 0 Economie Bijna 200 luchthavenuitbaters in Europa, waaronder Brussels Airport, hebben vandaag beloofd om de CO2-uitstoot van hun activiteiten tegen ten laatste 2050 terug te brengen tot nul. Ze ondertekenden de resolutie "NetZeroCarbon2050" tijdens het jaarlijkse Congres van de luchthavenvereniging ACI Europe, dat plaatsvindt in Cyprus.

"ACI Europe en haar leden engageren zich om de CO2-uitstoot van de luchthavenoperaties die volledig binnen hun controle vallen, tegen ten laatste 2050 tot nul te herleiden, door de uitstoot zo veel mogelijk te beperken en enige restuitstoot aan te pakken door te investeringen in CO2-verwijdering en -opslag", zo staat in de resolutie. De uitstoot van vliegtuigen bijvoorbeeld valt daar dus niet onder.

Brussels Airport werd midden vorig jaar erkend als CO2-neutrale luchthaven. Dat betekent dat de CO2-uitstoot die er nog is, gecompenseerd wordt, in zijn geval via een klimaatproject in Afrika. De uitbater zei toen ernaar te streven de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten met 40 procent te verminderen tegen 2030 (vergeleken met 2010).

De beloofde nuluitstoot gaat verder. "Het is de bedoeling dat er helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten", zegt Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport. Het gebruik van biobrandstoffen, doorgedreven isolatie, elektrische voertuigen ... zijn enkele maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. En dinsdag nog werd er een charter ondertekend om meer afval te recycleren op de luchthaven.

"Het is de hoogste tijd om als industrie en als individuele speler de volgende stap te zetten en een CO2-nuluitstoot te gaan implementeren zonder offsetting (compensatie, red.)", zegt luchthaventopman Arnaud Feist in een persbericht. "We zijn ervan overtuigd dat dit een haalbare kaart is, dankzij research en innovatie, verdere eigen investeringen, kennisuitwisseling en partnerschappen in onze sector."

Uitstoot groter dan chemiebedrijven haven?

Net vandaag stond in De Standaard dat de luchthavenuitbater zijn klimaatimpact "verhult", net omdat hij de vliegactiviteiten op de luchthaven niet mee in rekening brengt in zijn communicatie. Zou dat wel gebeuren, dan zou blijken dat de luchthaven mogelijk zelfs meer uitstoot dan de chemiebedrijven in de haven van Antwerpen, aldus onderzoekers van de universiteiten VUB (Brussel) en UA (Antwerpen).

De luchthavenuitbater wil niet echt reageren op het artikel. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de activiteiten waar wij controle over hebben", klinkt het.

De uitbater gelooft ook dat door het goede voorbeeld te geven anderen zullen volgen, en wijst erop dat hij met de luchtvaartmaatschappijen onderhandelt om ze meer te laten betalen als ze met vervuilendere toestellen op Brussels Airport vliegen dan wanneer ze modernere vliegtuigen inzetten. En de luchtvaartmaatschappijen zelf gaan in de schoot van hun vereniging, IATA, ook klimaatengagementen aan, klinkt het nog.

De 194 Europese luchthavens die de resolutie woensdag ondertekenden, liggen in 24 landen. Ze waren vorig jaar samen goed voor bijna twee derde van de vliegtuigpassagiers in Europa. "Gebaseerd op de huidige passagiersvolumes en de geschatte CO2-voetafdruk, zal er dankzij het engagement vanaf 2050 jaarlijks 3,46 miljoen ton CO2-uitstoot minder zijn", klinkt het bij ACI Europe.