Brussels Airport kan binnenkort Airbus A380 ontvangen

Luchthavenuitbater Brussels Airport investeert 52 miljoen euro in nieuwe instapbruggen. Daarmee kan de luchthaven ook het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, ontvangen.

De luchthaven gaat 24 in- en uitstapbruggen van pier B vervangen door nieuwe bruggen. Via zo'n brug stappen de passagiers van de pier naar het vliegtuig, en omgekeerd. De investering is nodig omdat vliegtuigen steeds groter worden.



Twee derde van de nieuwe bruggen zullen dubbele bruggen zijn, waarbij passagiers vooraan en achteraan kunnen in- en uitstappen. Er komt ook een driedubbele instapbrug, geschikt voor de A380. Die dubbeldekker is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.



De installatie van de driedubbele brug is deze week van start gegaan. De vervanging van de 22 andere bruggen start eind 2018, en zal gefaseerd gebeuren. Tegen 2022 zal het project voltooid zijn.



Dat Brussels Airport nu de A380 kan ontvangen, betekent niet dat dat grote toestel ook binnenkort te zien zal zijn. "Het is louter anticiperend. We hebben nog geen vraag gekregen van een maatschappij", luidt het op de luchthaven.



Overigens is er in het verleden al een paar keer een A380 geland op Zaventem. "Maar met de nieuwe brug kunnen we ook regelmatige commerciële vluchten van de A380 ontvangen."

