Brussels Airlines wordt dan toch geen lagekostenmaatschappij ttr

24 juni 2019

10u44

Bron: belga 4 Luchtvaart Het lijkt erop dat de Lufthansa-groep haar dochter Brussels Airlines zowel zalft als slaat. Aan de ene kant krijgt Brussels Airlines een eigen plek binnen de groep - los van Eurowings -, maar tegelijkertijd ontsnapt Brussels Airlines niet aan besparingen. In het derde kwartaal zou er een “turnaroundplan” op tafel moet komen.

De integratie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in Eurowings wordt stopgezet. “Brussels Airlines zal niet langer deel uitmaken van Eurowings”, zo kondigt Lufthansa maandag aan naar aanleiding van een “capital markets day” in Frankfurt. Brussels Airlines zal in de toekomst nauwer aansluiten bij de andere maatschappijen - zogeheten netwerkmaatschappijen - van de Lufthansa-groep, zoals Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss.

Hoe een en ander zal verlopen, wordt de komende maanden bekeken. Er zal in het derde kwartaal van dit jaar ook een “turnaroundplan” worden voorgesteld voor Brussels Airlines, zo staat in een persbericht. Eurowings zal zich concentreren op korte vluchten binnen Europa.

Bij Brussels Airlines vindt vandaag een bijzondere ondernemingsraad plaats. Nadien wordt het personeel op de hoofdzetel op de hoogte gebracht van de plannen.