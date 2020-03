Brussels Airlines schrapt alle vluchten van en naar Italië tot aan paasvakantie TT

11 maart 2020

15u56

Bron: Belga 0 Economie Brussels Airlines schrapt alle vluchten van en naar Italië vanaf morgen en tot vrijdag 3 april, aan de vooravond van de paasvakantie. De getroffen passagiers worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen en omboekingsmogelijkheden, deelt Brussels Airlines mee.

De Lufthansa-dochter volgt zo het voorbeeld van andere maatschappijen, zoals haar zustermaatschappijen Swiss en Austrian Airlines, maar bijvoorbeeld ook Air France en Ryanair. Allemaal zetten ze hun vluchten van en naar Italië tijdelijk stop, nadat de Italiaanse overheid beslist heeft om het hele land in lockdown te plaatsen.

Op Brussels Airport is vandaag al nagenoeg een kwart van de normaal geplande vluchten geannuleerd, voornamelijk ten gevolge van de impact van het coronavirus. Ook gisteren was al een kwart van het vluchtschema geannuleerd, en de luchthaven verwacht dat ook de komende weken veel luchtvaartmaatschappijen vluchten zullen annuleren.



Tussen de geschrapte vluchten zit er mogelijk hier en daar een vliegtuig met bijvoorbeeld een technisch probleem, maar het gros van de annulaties heeft te maken met het coronavirus, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. Door de verspreiding van het virus wordt er veel minder gereisd. De grootste impact is er momenteel bij de zakenreizen, aldus nog de woordvoerster.

Er worden vooral veel vluchten van en naar Italië geschrapt, het land dat in Europa het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Van en naar dat land wordt vandaag maar een derde van de vluchten uitgevoerd.

Meer passagiers in februari

In februari was de impact van het coronavirus nog vrij beperkt gebleven op Brussels Airport. De luchthaven kon zelfs een passagierstoename van 6 procent melden tegenover februari vorig jaar, tot 1,738 miljoen reizigers. Maar dat was te danken aan de schrikkeldag en de krokusvakantie die dit jaar in februari viel. Anders zou het aantal passagiers gedaald zijn, zo gaf de luchthaven aan. Op een normale weekdag vinden op Brussels Airport zowat 600 vluchten plaats (300 vertrekken en 300 aankomsten).

CEO Arnaud Feist waarschuwde meteen dat de impact van het coronavirus in maart en april groter zou zijn, omdat heel wat luchtvaartmaatschappijen al aankondigden hun aanbod aan te passen aan de verminderde reislust. Bijvoorbeeld de grootste klant van de luchthaven in Zaventem, Brussels Airlines, heeft sinds 8 maart zijn aanbod binnen Europa met bijna een kwart teruggeschroefd. En na de uitbraak van het coronavirus in China, sneden Hainan Airlines en Cathay Pacific in het aantal vluchten van en naar de regio.