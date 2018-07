Brussels Airlines rapporteert nettoverlies van meer dan 60 miljoen euro in 2017 KVE

12 juli 2018

19u50

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 61,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de luchtvaartmaatschappij heeft ingediend bij de Nationale Bank. Het verlies is volgens Brussels Airlines het gevolg van eenmalige effecten, operationeel was er wel winst.

De maatschappij zei in maart dat ze in 2017 voor het derde jaar op rij winstgevend was geweest, met een nettowinst van 3,57 miljoen euro. Dat klopt ook, benadrukt men op het financieel departement van Brussels Airlines. "De in maart voorgestelde cijfers zijn opgesteld volgens de internationale boekhoudnormen, IFRS", luidt het. "We moeten die op die manier rapporteren sinds we volledig overgenomen zijn door Lufthansa."

Maar er moet ook elk jaar een rapport worden ingediend bij de Nationale Bank (NBB), opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen (BGAAP). Verschillende normen betekent verschillende regels, en dus ook verschillende cijfers.

De voorbije twee jaar rapporteerde Brussels Airlines volgens BGAAP-normen nettowinsten van 41 miljoen euro (2015) en 15 miljoen euro (2016). Vorig jaar moest er volgens diezelfde normen echter een nettoverlies van 61,8 miljoen euro in de boeken worden geschreven.

Twee redenen

Daar zijn volgens Brussels Airlines twee grote redenen voor. Zo was er het dossier van de luchthavenbeveiligingssubsidies, die door de Europese Commissie werden afgekeurd. Brussels Airlines moest vorig jaar het in 2014 uitgekeerde bedrag terugbetalen aan de overheid, en de subsidies die in 2015 en 2016 zouden worden uitgekeerd en waarmee al rekening was gehouden in de boekhouding, annuleren. Dat had een totale impact van zowat 37 miljoen euro. Verzekeringsclaims in verband met de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport hadden een impact van 21 miljoen.

Brussels Airlines benadrukt dat het om eenmalige effecten gaat. Operationeel was er wel voor het derde jaar op rij winst: 3,9 miljoen euro (volgens BGAAP). "Hier is het verschil met de IFRS-cijfers uit maart - een operationele winst van 15 miljoen euro - al veel minder groot", luidt het. "We willen er bovendien op wijzen dat we eind 2017 een zeer goede cashpositie hadden en die eenmalige effecten hadden daar geen impact op."