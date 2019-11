Brussels Airlines moet jaarlijks 160 miljoen euro besparen SPS

07 november 2019

08u50

Bron: Belga 4 Economie Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moet tegen 2022 een kostenbesparing realiseren van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Dat is aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De kosten van Brussels Airlines bedroegen in 2018 net geen 1,6 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van de maatschappij. Vergeleken daarmee gaat het dus om een kostenbesparing van circa 10 procent.

De besparingsdoelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan, ‘Reboot’ genaamd. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, waarna er weer aan groei zou kunnen worden gedacht. Dat is de marge die nodig is om de nodige investeringen (in vloot, IT ...) zelf te kunnen bekostigen, luidt het.

Om die winstmarge te halen, zal het bestemmingennetwerk van Brussels Airlines worden herbekeken en zullen er synergieën worden gezocht met andere netwerkmaatschappijen van de Lufthansa-groep (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines), zo staat in het persbericht over de derdekwartaalresultaten van de Duitse groep. Voorts zal de administratie van Brussels Airlines meer gedigitaliseerd en gestroomlijnd worden, klinkt het nog. Er zullen ook structureel kosten bespaard worden door de vloot te standaardiseren, de productiviteit te verhogen en door verbeteringen in de vluchtoperaties.

Ontslagen

Wat de impact zal zijn van de besparingen voor de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk. Er zal de komende maanden, zelfs jaren, departement per departement bekeken worden welke kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn. Daarom is het volgens het bedrijf op dit moment niet mogelijk te zeggen hoeveel banen er zouden moeten verdwijnen. De directie engageert zich wel om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken, al zijn ontslagen ook niet volledig uitgesloten.

Over dat vrijwilligvertrekplan wordt nog onderhandeld met de vakbonden. Maar daar staat vooral de christelijke vakbond weigerachtig tegenover het ondertekenen van een “wit blad”, zonder meer duidelijkheid over de precieze impact. De bond vreest dat de directie de wet-Renault (inzake collectief ontslag) wil omzeilen door de vertrekken te spreiden in de tijd. Ook de socialistische vakbond dringt aan op duidelijkheid over het aantal betrokken werknemers.

De liberale vakbond - de grootste bij Brussels Airlines - is eerder geneigd voort te onderhandelen over vrijwillige vertrekken, net om collectief ontslag te vermijden.

Winstmarge

Eerder was al duidelijk geworden dat Brussels Airlines de komende jaren zal inkrimpen, met als doel een meer winstgevende maatschappij te worden. Een winstmarge van 8 procent is noodzakelijk om de nodige investeringen zelf te kunnen bekostigen, luidt het. De voorbije jaren was de maatschappij nauwelijks winstgevend. En ook dit jaar zit winst er waarschijnlijk niet in, zeker niet na het faillissement van Thomas Cook. Het wegvallen van de touroperator kost Brussels Airlines, dat het leeuwendeel van de reizigers van de touroperator vervoerde, meer dan 12 miljoen euro, zo werd becijferd.

Ook bij Austrian Airlines en Lufthansa Cargo, twee andere onderdelen van de Lufthansa-groep, staan er reorganisaties op stapel. Bij Austrian bijvoorbeeld, wordt gemikt op een jaarlijkse kostenbesparing van 90 miljoen euro tegen eind 2021.

De Lufthansa-groep boekte tijdens het derde kwartaal een omzet van 10,2 miljard euro (+2 procent tegenover een jaar geleden). De operationele winst daalde wel met 8 procent tot 1,3 miljard euro, maar netto hield de groep 1,15 miljard euro over, 4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018.

De groep bevestigt ook haar jaarverwachting: de operationele winst zal uitkomen tussen 2 en 2,4 miljard euro. Die prognose was in juni wel verlaagd.