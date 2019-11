Brussels Airlines moet jaarlijks 160 miljoen euro besparen SPS

07 november 2019

08u50

Bron: Belga 0 Economie Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moet tegen 2022 een kostenbesparing realiseren van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Dat is aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De doelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan ‘Reboot’. Wat de impact zal zijn van de besparingen op de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk.

De Lufthansa-groep bevestigde vanochtend al dat dochter Brussels Airlines tegen 2022 een winstmarge moet behalen van 8 procent. Daarvoor wordt bij de luchtvaartmaatschappij gewerkt aan een reorganisatie, genaamd ‘Reboot’. Dat plan kwam vanochtend ter sprake tijdens een bijzondere ondernemingsraad plaats bij Brussels Airlines.

Om die winstmarge te halen, zal het bestemmingennetwerk van Brussels Airlines worden herbekeken en zullen er synergieën worden gezocht met andere netwerkmaatschappijen van de Lufthansa-groep (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines), zo staat in het persbericht over de derdekwartaalresultaten van de Duitse groep. Voorts zal de administratie van Brussels Airlines meer gedigitaliseerd en gestroomlijnd worden, klinkt het nog. Er zullen ook structureel kosten bespaard worden door de vloot te standaardiseren, de productiviteit te verhogen en door verbeteringen in de vluchtoperaties.

Eerder was al duidelijk geworden dat Brussels Airlines de komende jaren zal inkrimpen, met als doel een meer winstgevende maatschappij te worden. Een winstmarge van 8 procent is noodzakelijk om de nodige investeringen zelf te kunnen bekostigen, luidt het. De voorbije jaren was de maatschappij nauwelijks winstgevend.

Hoe groot de impact voor het circa 4.200 werknemers zal zijn, is nog niet duidelijk. De directie engageert zich om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken.

Ook bij Austrian Airlines en Lufthansa Cargo, twee andere onderdelen van de Lufthansa-groep, staan er reorganisaties op stapel. Bij Austrian bijvoorbeeld, wordt gemikt op een jaarlijkse kostenbesparing van 90 miljoen euro tegen eind 2021.

De Lufthansa-groep boekte tijdens het derde kwartaal een omzet van 10,2 miljard euro (+2 procent tegenover een jaar geleden). De operationele winst daalde wel met 8 procent tot 1,3 miljard euro, maar netto hield de groep 1,15 miljard euro over, 4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018.

De groep bevestigt ook haar jaarverwachting: de operationele winst zal uitkomen tussen 2 en 2,4 miljard euro. Die prognose was in juni wel verlaagd.