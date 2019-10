Brussels Airlines krimpt en schrapt banen mvdb

23 oktober 2019

14u36

Bron: Belga - VRT 6 UPDATE Brussels Airlines wordt de komende jaren afgeslankt tot een meer winstgevende luchtvaartmaatschappij. Een onbekend aantal banen is in gevaar, maar er komt geen collectief ontslag bij de Lufthansa-dochter.

Het is de bedoeling dat jobverlies wordt opgevangen met vrijwillig vertrek. Dat kregen de vakbonden vandaag te horen van de directie, zo vernam het persagentschap Belga.Welke impact de toekomstplannen exact zullen hebben, is nog niet duidelijk.



Het is al langer geweten dat Brussels Airlines werkt aan een toekomstplan, ‘Reboot’ genaamd. Die moet de winstgevendheid van de maatschappij opkrikken (tot minstens 8 procent winstmarge tegen 2022). De voorbije jaren was er immers te weinig winst om toekomstgericht te kunnen investeren. Dat moet beter, zeker nu Brussels Airlines van moedergroep Lufthansa op eigen benen mag gaan staan (los van Eurowings).

Weer groeien

Vandaag gaf de directie voor het eerst duidelijk de boodschap mee dat de maatschappij de komende jaren kleiner zal worden. “Het is de bedoeling om te evolueren naar een afgeslankte maatschappij die meer winst maakt, om daarna weer te kunnen groeien”, zeiden de vakbonden na een ontmoeting met de directie.

De concrete impact van het plan, dat zal lopen tot 2022, is nog niet duidelijk. De directie is nog volop het netwerk aan het uittekenen waarop zij wil terugvallen. Op basis daarvan moet duidelijk worden hoeveel vliegtuigen en nadien ook hoeveel werknemers daarvoor nodig zijn.

Het is al duidelijk dat er geen collectief ontslag komt, aldus de vakbonden. Er wordt gewerkt aan een plan voor vrijwillig vertrek. De vertrekkers zouden ook intensief begeleid worden naar een nieuwe job, zo valt te horen.

Vooral de ondersteunende diensten op de grond zouden getroffen worden door banenverlies, meldt de VRT. Bij Brussels Airlines werken momenteel 4.000 mensen. Indirect zorgt de vliegmaatschappij voor 40.000 banen bij toeleveranciers.