Brussels Airlines investeert 100 miljoen euro in vernieuwing langeafstandsvliegtuigen

27 februari 2019

18u30

Bron: Belga 0 Economie Brussels Airlines vernieuwt het interieur en de zetels van zijn tien langeafstandsvliegtuigen. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro per vliegtuig, zo kondigde de luchtvaartmaatschappij woensdag aan. De nadruk ligt heel sterk op Belgische accenten.

Brussels Airlines is volledig in handen van het Duitse Lufthansa, maar voor de opfrissing van de A330-cabines speelt het bedrijf zijn Belgische roots maximaal uit. Belgische Art Nouveau van architecten als Victor Horta diende als inspiratie voor de cabines, de stof van de stoelen is geïnspireerd op bekende Belgische designers en het tapijtpatroon in Business Class is gebaseerd op het gewelfontwerp van het historische Antwerpse Centraal Station. Ook het entertainmentsysteem wordt Belgischer door de toevoeging van kinderprogramma's van Studio 100.

Nieuwe reisklasse

De maatschappij lanceert ook een nieuwe reisklasse: Premium Economy. Die bestaat uit 21 zetels in drie rijen tussen Business (30 zetels) en Economy (244 zetels). De zetels zijn luxueuzer dan die in Economy en er zijn meer extra's inbegrepen. Sinds 2016 had Brussels Airlines al "Economy Privilege", waarbij Economy-passagiers voor een vast supplement iets meer comfort konden kopen op de eerste rijen van Economy, maar nu gaat het om een duidelijker afgescheiden ruimte met prijzen die variëren zoals in de andere zetelcategorieën.

Afrika

De eerste vernieuwde A330 zal volgens de maatschappij in april al klaar zijn. De eerste vlucht van het vernieuwde vliegtuig zal naar een bestemming in Afrika gaan. Dat toont het grote belang dat Brussels Airlines hecht aan dat continent, klinkt het. Volgend jaar zouden al zeven toestellen vernieuwd moeten zijn. De laatste drie wil Brussels Airlines klaar hebben tegen 2022.

