Brussels Airlines dichter dan ooit bij de afgrond: 7.000 passagiers getroffen door afgelaste vluchten

“Het wordt heel nipt voor Brussels Airlines,” zegt woordvoerster Maaike Andries van Brussels Airlines. Al maanden is het bedrijf in crisismodus en draait het elke euro twee keer om voor die wordt uitgegeven. De huidige vluchten naar Europese bestemmingen en Israël brengen allemaal geld in het laatje.

Toch slinkt de bankrekening. “Het is een kwestie van weken, niet maanden,” zei CEO Dieter Vranckx vorige week aan politici in de Kamer. Momenteel zijn er 23 toestellen in gebruik, maar staan er even veel werkloos aan de grond. “Onze cashpositie zakt omdat we niet op volle kracht draaien,” aldus Maaike Andries.

Geen uitbreiding

“Extra toestellen klaarmaken en vluchten toevoegen kost extra geld, dus doen we dat voorlopig niet tot we cash van buitenaf krijgen,” klinkt de jongste beslissing.

“We willen garanderen dat we er zijn voor de passagiers die op ons rekenen tijdens de zomervakantie.” Voor 7.000 mensen die al een stoel hadden betaald op vliegtuigen die normaal vanaf augustus de lucht in gingen, wordt een oplossing gezocht.

Ze krijgen andere bestemmingen voorgesteld van Brussels Airlines, of kunnen misschien mee met een andere maatschappij. Uitstel of terugbetaling is altijd een optie voor wie dat niet zit zitten.

Onderhandelingen

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) noemt de beslissing “een kaakslag voor de werknemers die zware inspanningen hebben gedaan”. Brussels Airlines heeft een sociaal plan rond waardoor 1 op 4 werknemers voor het einde van het jaar op straat zal staan. Een groot deel van de blijvers zal loon moeten inleveren.

De Croo zit al maanden aan tafel met Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines. Die heeft al staatssteun geregeld in eigen land, Zwitserland en Oostenrijk, maar laat hier de klok genadeloos lopen.

“Tegenover Belgische steun moeten redelijke voorwaarden staan,” zei De Croo in de Kamer. “Het bestaande businessplan liep tot 2023 en hield eigenlijk alleen rekening met de herstructurering. Het is uitgesloten dat wij die herstructurering betalen. Wij hebben bekomen dat er een groeiplan is toegevoegd in de periode 2023-2026.”

“Er zijn 24 conferencecalls geweest, en zes versies van een overeenkomst die grotendeels door ons werden geschreven. Tussen 11 mei en 11 juli hebben we geen enkel tegenvoorstel van Lufthansa ontvangen.”

Lenin

Brussels Airlines had die twee maanden nooit kunnen overbruggen als er geen groen licht was gekomen om opnieuw tickets te verkopen voor vluchten vanaf midden juni. Nu overleeft het bedrijf bij de gratie van die ticketverkoop en harde onderhandelingen met leveranciers die de maatschappij het mes op de keel houden.

“Als er maar financiële steun komt, van wie dan ook,” zegt woordvoerster Andries nu. De Croo toonde zich bereid, en is “overtuigd dat een akkoord in iedereens voordeel is”. Toch wil hij garanties over de toekomst. Daarvoor haalde hij een citaat van Vladimir Lenin, de eerste leider van de Sovjetunie, vanonder het stof: “Vertrouwen is goed, maar controle is beter.”