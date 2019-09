Brussels Airlines annuleert eerste Thomas Cook-vluchten, noodnummer geopend voor gestrande Belgen KVE SPS ADN

24 september 2019

06u58

Bron: De Tijd, Belga 60 Economie Het dreigende faillissement van Thomas Cook België zou ook een grote opdoffer zijn voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert klanten van de touroperator naar heel wat bestemmingen en zou honderdduizenden klanten per jaar kunnen verliezen, schrijft Het dreigende faillissement van Thomas Cook België zou ook een grote opdoffer zijn voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert klanten van de touroperator naar heel wat bestemmingen en zou honderdduizenden klanten per jaar kunnen verliezen, schrijft De Tijd . Vanochtend zijn al twee vluchten geannuleerd wegens achterstallige betalingen van Thomas Cook Belgium. Intussen heeft Buitenlandse Zaken een noodnummer geopend om Belgen bij te staan die in het buitenland problemen ondervinden door de situatie bij Thomas Cook.

Brussels Airlines annuleerde vanmorgen twee retourvluchten die de luchtvaartmaatschappij uitsluitend voor de touroperator uitvoerde. Het gaat concreet om retourvluchten naar Enfidha (Tunesië) en Djerba.

Reden voor de annulaties zijn “de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium en het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen”, meldt Brussels Airlines. De maatschappij bekijkt haar vluchtplan voor de komende weken en maanden en zal “zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen in haar vluchtaanbod”.



Op de getroffen retourvluchten van vandaag zouden zowat 350 passagiers terugkomen en zowat 190 vertrekken.

Niet meteen een oplossing

Voor de reizigers die zouden terugkeren, is er niet meteen een oplossing. “Zij moeten Thomas Cook België contacteren”, klinkt het bij Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij voert morgen ook een 40-tal “mixed flights” uit. Dat zijn vluchten met deels reizigers van Thomas Cook en deels eigen reizigers van Brussels Airlines. Al die gemengde vluchten zullen morgen uitgevoerd worden.

“Brussels Airlines verontschuldigt zich oprecht voor de ongemakken die deze annuleringen veroorzaken”, benadrukt een woordvoerster.

Buitenlandse Zaken heeft een noodnummer geopend om Belgen bij te staan die in het buitenland problemen ondervinden door de situatie bij Thomas Cook. Wie in het buitenland is en getroffen is, kan terecht op +32 2 501 40 00.

Grote deal

In 2017 sloten beide bedrijven een grote deal waarbij Brussels Airlines 90 procent van de klanten van Thomas Cook België zou vervoeren naar 26 zonbestemmingen zoals Kaapverdië en Sharm-el-Sheikh. Maar ook op andere vluchten worden zitjes voor klanten van Thomas Cook gereserveerd.



Aangezien de touroperator volgens zijn website 700.000 klanten heeft, zou Brussels Airlines een half miljoen reizigers kunnen verliezen als Thomas Cook failliet gaat, zo rekende De Tijd uit. En dat zou extra slecht nieuws zijn voor een luchtvaartmaatschappij die haar rendabiliteit moet opkrikken. Op de 154 zitjes die een gemiddeld vliegtuig van Brussels Airlines telt, levert maar één stoel winst op.

De vraag is ook wat er met die 26 zonbestemmingen in de toekomst gaat gebeuren indien Thomas Cook geen klanten meer zou aanleveren.

Moeilijk

De luchtvaartmaatschappij mag van moederbedrijf Lufthansa een eigen koers varen, maar dan moet de winstgevendheid wel omhoog. Forse besparingen dringen zich op. Als daar nog eens het faillissement van Thomas Cook België zou bijkomen, dan wordt dat een aartsmoeilijke klus.