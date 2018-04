Britse pond op hoogste peil sinds brexit-stemming Redactie

17 april 2018

09u44

Bron: belga 0 Economie Het pond sterling gaat vandaag voor de zevende dag op rij hoger. De Britse munt staat nu tegenover de Amerikaanse dollar op het hoogste niveau sinds de brexit-stemming in juni 2016.

Eén Britse pond kostte vanochtend 1,437 dollar. Hiermee werd de piek van januari overschreden. Eén euro was dan weer 86,57 pence waard. De Britse munt profiteert de jongste tijd van de verwachting dat de Bank of England de rente zal optrekken. Ook optimisme over een brexit-deal stuwt de waarde van het pond de hoogte in. Daarnaast kreeg de Amerikaanse dollar de jongste weken klappen te verwerken. Investeerders vrezen een handelsoorlog tussen de VS en China.

Daags na de stemming over een brexit in juni 2016, toen een nipte meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie stemde, zakte het pond van 1,5 dollar naar 1,2 dollar. Daar stond het begin vorig jaar nog altijd. Het goedkope pond baarde de regering-May zorgen, want het maakte de import duurder en leidde tot meer inflatie. Voor bedrijven die uitvoeren, was het goedkope pond dan weer goed nieuws.