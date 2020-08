Britse kledingketen Marks and Spencer gaat 7.000 banen schrappen KVE

18 augustus 2020

08u48

Bron: Belga 4 Economie De Britse kledingketen Marks and Spencer gaat de komende drie maanden 7.000 banen schrappen. De aankondiging is een gevolg van de coronapandemie. Ook ziet de winkelketen minder klanten over de vloer komen.

De groep stelt wereldwijd meer dan 80.000 mensen te werk. In een persbericht klinkt het dat de inperking van het personeelsbestand vooral op een vrijwillige basis zal gebeuren, of via pensionering. De winkelketen wil zich aanpassen aan de veranderende gewoontes van de consument en de nadruk leggen op de online activiteiten.

In België sloot de keten haar enige (Brusselse) winkel uiteindelijk in 2017.