Britse economie krijgt in Europa zwaarste klap door coronacrisis HR

12 augustus 2020

10u23

Bron: Belga, ANP 0 Economie De Britse economie is in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om de sterkste economische terugslag in een groot Europees land in de afgelopen periode. De economie van het Verenigd Koninkrijk kreeg zelfs een zwaardere dreun dan die van Spanje, dat een krimp van 18,5 procent doormaakte.

De Britse economie heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een recordkrimp genoteerd van 20,4 procent. Tijdens de eerste drie maanden was er een krimp met 2,2 procent, waardoor het land nu officieel in recessie zit. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau.



Economen hadden de forse krimp al zien aankomen. Eerder kwam al uit gegevens naar voren dat honderdduizenden Britten door de crisis hun baan hebben verloren. Volgens het statistiekbureau gaat het om de zwaarste recessie die ooit opgetekend werd. Het zwaartepunt lag tijdens de maand april, toen de coronacrisis voor een nagenoeg totale economische stilstand zorgde.

Volgens deskundigen lijkt Groot-Brittannië economisch een hoge prijs te betalen voor de trage instelling van lockdownmaatregelen in maart. Het land heeft ook het hoogste aantal doden door het coronavirus in Europa. Door soms plotse lokale besmettingshaarden nemen de zorgen over extra lockdownmaatregelen de laatste tijd weer toe.

Brexit

Wat economisch gezien ook meespeelt is dat de Britse overheid regelingen voor loonondersteuning weer aan het afbouwen is. Daarnaast zorgt de brexit voor veel onzekerheid. Britse bedrijven krijgen te maken met hoge handelstarieven als de regering in Londen er niet in slaagt om voor het einde van het jaar een handelsovereenkomst met de Europese Unie te sluiten.

Onlangs stelde de Bank of England al dat de Britse economie waarschijnlijk meer tijd nodig zal hebben om te herstellen van de coronacrisis dan gedacht. Zoals de situatie er nu uitziet, lukt het waarschijnlijk pas om de Britse economie op zijn vroegst eind volgend jaar weer op het niveau van december 2019 te hebben, voorzag de centrale bank. In mei had de Bank of England nog gezegd dat de economie in de loop van de tweede helft van 2021 zou kunnen terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

Eerste Wereldoorlog

Maar de recessie pakt waarschijnlijk wel iets minder scherp uit, kwam vorige week ook naar voren uit de voorspellingen. De Britse economie leek op koers te liggen voor een algehele krimp van 9,5 procent in 2020, de slechtste prestatie in 99 jaar oftewel sinds de zware jaren na de Eerste Wereldoorlog. In mei hield de Bank of England nog rekening met een economische dreun van 14 procent. Dat had de ergste economische klap betekend in meer dan drie eeuwen.

Lees ook:

Hoe besmettelijk zijn kinderen, en hoe snel raken ze zelf besmet? Dit zeggen de meest recente wetenschappelijke onderzoeken (+)

Onderwijsexpert Wouter Duyck: “Open scholen volledig. Of we gaan véél leerlingen kwijtraken” (+)



Winkelen blijft duurder, en het is onze eigen schuld: waar staan prijzen nog het hoogst tegenover voor corona? (+)