British American Tobacco schrapt 2.300 banen KVE

12 september 2019

08u45

Bron: Belga, Radio 1 0 Economie Tabaksreus Britsh American Tobacco (BAT) wil tegen 2020 2.300 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Bedoeling is vooral kosten te besparen.

De tabaksproducent wil efficiënter en eenvoudiger werken. De banen verdwijnen vooral in het management: één op vijf managementsposities is betrokken.

Met de besparingen wil BAT middelen vrijmaken voor de groei van nieuwe producten zoals bijvoorbeeld vapen of dampen. De nieuwe CEO Jack Bowles wil tegen 2023/2024 vijf miljard pond omzet uit die nieuwe producten halen.

Wereldwijd werken meer dan 95.000 mensen voor Britisch American Tobacco, bekend van onder meer Lucky Strike en Pall Mall. In ons land zijn er vestigingen in Molenbeek en Groot-Bijgaarden. Het is nog niet duidelijk of ook daar jobs bedreigd zijn.