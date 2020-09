British Airways verwacht 10.000 banen te moeten schrappen LH

16 september 2020

16u57

Bron: Belga 0 Economie British Airways verwacht dat er door de coronacrisis in totaal zo'n 10.000 banen geschrapt moeten worden, ook na overeenkomsten met meerdere vakbonden. De afgelopen tijd verlieten al 7.200 mensen de Britse luchtvaartmaatschappij, zei directeur Alex Cruz.

British Airways zegt in gesprek te blijven met vakbonden, en terug te komen van een eerder aangekondigd plan om personeel te ontslaan en het later opnieuw aan te nemen. De maatschappij is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis en voert op dit moment ongeveer driekwart minder vluchten uit dan normaal.

De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder aan tot 12.000 banen te willen schrappen. Dat kwam het bedrijf op forse kritiek te staan van de Britse transportcommissie. Die beschuldigde de luchtvaartmaatschappij ervan de crisis te gebruiken als excuus om medewerkers te ontslaan, ook al betaalt de regering het loon van de werknemers via een nationaal verlofprogramma.

Lufthansa kondigde gisteren aan dat er door de coronacrisis bij de Duitse luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk meer banen op de tocht komen te staan dan de al eerder aangekondigde 22.000.