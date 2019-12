Brexit treft vooral jobs in Antwerpen kv

14 december 2019

05u08

Bron: Belga 1 Economie Als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar de Europese Unie verlaat, dreigt die schok vooral voelbaar te zijn in Antwerpen. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse regering, schrijft De Tijd vandaag.

Eerder werd bekend dat een harde brexit België 42.000 banen kan kosten, vooral in de voedings- en de textielindustrie. Nu is ook de uitsplitsing per provincie gemaakt. In absolute aantallen komt de klap in Antwerpen het hardst aan. Een harde brexit zou in de provincie Antwerpen een verlies van 7.900 banen betekenen. Dat komt erop neer dat de schok dubbel zo zwaar aankomt als de sluiting van Opel Antwerpen in 2010, toen 3.800 banen verdwenen. Een zachte brexit komt neer op een verlies van 1.942 jobs.

In relatieve cijfers is de klap het hardst in West-Vlaanderen. Daar zou een harde brexit 1,3 procent van de jobs kosten.



Nog lokaler bekeken is de grootste schok op de arbeidsmarkt te verwachten in de stad Antwerpen, Gent en de as Brugge-Kortrijk.