Brent-olie voor het eerst sinds mei boven 80 dollar jv

12 september 2018

18u01

Bron: bloomberg 0 Economie De olieprijzen zijn vandaag gestegen op basis van signalen dat het wereldwijde olieaanbod aan het slinken is.

Brent-olie van de Noordzee (voor levering in november) kostte voor het eerst sinds 22 mei meer dan 80 dollar per vat. De prijs van een vat 'light sweet crude' voor levering in oktober steeg tot meer dan 70 dollar.

Sancties tegen Iraanse olie beïnvloeden het wereldwijde aanbod. Tegelijkertijd staan de Amerikaanse voorraden op hun laagste peil sinds 2015. En er wordt ook rekening gehouden met mogelijke gevolgen van orkaan Florence op de distributie in het zuidoosten van de Verenigde Staten.