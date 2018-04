Bpost wil honderden banen schrappen sam TK

26 april 2018

17u43

Bron: belga, DH 64 Economie Bpost wil de komende jaren enkele honderden banen schrappen, zo werd aangekondigd in het paritair comité. Het gaat onder meer om de uitbesteding van de schoonmaakdiensten en catering, vanaf eind 2020. Bij die diensten werkt een 300-tal mensen.

In het contactcentrum, dat vragen over de pakjes verwerkt, wordt extra geïnvesteerd in automatisering. Daardoor worden minder telefonische oproepen verwacht, waardoor hier ook 90 à 130 banen zouden verdwijnen.

Tot slot wil bpost ook het job mobility center hervormen. Daar komt personeel terecht van wie de functie is verdwenen en die dus via loopbaanbegeleiding naar een andere job worden begeleid. Nu kan men onbeperkt in dat traject blijven, maar de directie wil de termijn begrenzen. Hoe lang, zal deel uitmaken van de onderhandelingen, aldus Van Speybroeck. "We moeten durven toegeven dat het op een bepaald moment geen zin meer heeft om mensen daar hardnekkig te houden." Volgens de vakbonden dreigen hierdoor op dit moment zowat 30 mensen getroffen te worden.

De vakbonden maakten de plannen van de directie vanavond bekend. Zij reageren verontwaardigd. Eerder was door de christelijke vakbond al een stakingsaanzegging ingediend voor morgen. Die zou vooral voelbaar zijn in Wallonië en Brussel. Spontane acties, bijvoorbeeld bij cleaning en catering of in het contact center, worden nu niet uitgesloten.

Overplaatsing

Tijdens het paritair comité werd meegedeeld dat het bedrijf werk wil afstoten dat niet behoort tot de kerntaken. Tegen 2020 moeten alle niet-kerntaken worden uitbesteed aan een externe partner. "In de loop van het tweede kwartaal van 2018 zal een overheidsopdracht worden gelanceerd", zegt woordvoerder Baudouin de Hepcée aan Franstalige media. "In het bestek zullen we de kandidaten vragen om een overplaatsing van het personeel van Bpost dat momenteel aan de slag is in deze diensten."

Aan persagentschap Belga beklemtoont de woordvoerster van Bpost dat vandaag enkel de aankondiging gebeurde. "We gaan nu verder rond de tafel zitten met de vakbonden, om te praten over een sociaal plan". Ze verklaart de herstructurering doordat Bpost een bedrijf in volle verandering is, 'met een forse daling van brievenpost en snelle groei van het aantal pakjes'. "Als we de tewerkstelling ook in de toekomst willen garanderen, moeten we nu handelen." Ook zij beklemtoont dat voor de uitbesteding van cleaning en catering in de openbare aanbesteding uitdrukkelijk de vraag tot maximale tewerkstelling zal staan.

De cleaning en catering bij Bpost gebeurden al enkele jaren volgens een gemengd model, waarbij dus ook externen werden ingeschakeld. "Dit was niet langer houdbaar", aldus de woordvoerster. "We konden het personeel in deze diensten ook geen goed kader bieden, want zijn geen specialist. Door de dienst uit te besteden, volgt Bpost bovendien de evolutie in de markt." Om de impact voor het personeel zoveel mogelijk te beperken, zal Bpost in de openbare aanbesteding uitdrukkelijk de vraag tot maximale tewerkstelling formuleren, klonk het.

Staking

De Franstalige vleugel van de christelijke vakbond CSC-Transcom liet gisteren nog weten dat een deel van het personeel morgen mogelijk het werk neerlegt. CSC Transcom sprak over het groeiende ongenoegen over onder meer het personeelstekort.

"De situatie is gespannen. De problemen zijn overal dezelfde, maar toch verwachten we dat de acties vooral in Brussel en Wallonië voelbaar zullen zijn", aldus sectorverantwoordelijke Annick Boon van ACV Transcom. Haar Franstalige collega Stephane Daussaint wees ook op geruchten over een nieuwe herstructurering. "Sommige managers bevestigen dit officieus", luidde het.

Volgens Daussaint is net deze stakingsdag gekozen omdat morgen de jaarlijkse niet-recurrente bonus aan het personeel wordt uitgekeerd. "Die bonus van iets meer dan 900 euro daalt nu al enkele jaren, terwijl die van het management wel stijgt", klonk het.